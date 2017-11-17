10多萬支窗簾釘撒滿地 20輛車爆胎全線封閉

彰化市金馬路今天上午10多萬支窗簾釘撒落，造成多輛汽機車爆胎。（記者湯世名攝）

2017-11-17 11:14

〔記者湯世名／彰化報導〕慘遭「釘」咬！一輛滿載窗簾釘的貨車今天上午行經彰化市金馬路時，車上其中2桶突然掉落撒滿路面，貨車司機行駛100公尺後才發現趕緊煞車，仍造成後方汽車、機車紛紛慘遭「釘」咬爆胎，警方據報派員全線封閉，數十人沿著道路沿線找「釘」，粗估約有10多萬支釘子撒落路面。闖禍的司機傻眼說：「這下怎麼辦？」

彰化警分局中正派出所今天上午10時許據報金馬路撒落大量釘子，多名員警趕往現場，看到滿路上都是窗簾釘時也傻眼，立即封閉交通，闖禍的貨車司機與員警、五權里社區志工等人全部開始「撿釘子」，還排成一列，以步行「地毯式」尋找釘子，希望能全部清除乾淨。貨車司機滿臉愁容說：「真是痛苦，這下該怎麼辦？」

員警指出，粗估從貨車上撒落路面的窗簾釘有10多萬支，撒落約100公尺長，全部路面都有，粗估恐有20輛汽、機車慘遭釘咬而爆胎，因此趕緊封閉全線，避免釀成更大災害。

這起事故也造成後方大塞車，直到10時30分才處理完畢，慘遭釘咬爆胎的受害車主多表示要求償，警方已開始受理，受損車輛實際數量還要進一步清查。

員警封路，與民眾地毯式撿拾釘子。（記者湯世名攝）

彰化市金馬路今天上午撒落數10多萬支窗簾釘，員警封路地毯式撿拾釘子，闖禍司機（蹲者）用磁鐵吸釘子。（記者湯世名攝）

彰化市金馬路今天上午撒落10多萬支窗簾釘，闖禍司機用磁鐵吸釘子。（記者湯世名攝）

一輛貨車行經彰化市金馬路突然撒落10多萬支窗簾釘。（記者湯世名攝）

闖禍的貨車上還有剩餘的釘子。（記者湯世名攝）