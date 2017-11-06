小三得知原配罹癌 竟傳訊惡言詛咒

2017-11-06 21:12

［記者黃捷／台北報導］錢姓女子與已婚的成功大學陳姓教授交往，產下1名私生子，兩人姦情曝光後，錢女得知陳男原配罹癌，竟傳訊詛咒「妳已經快不行了」、「會走的很面目猙獰很痛苦」。原配提告後，錢女遭依通姦罪判刑6月定讞，得易科罰金18萬，民事部分，士林地院再判賠90萬元，可上訴。

判決指出，錢女與陳男是兒時玩伴，10多年前因工作重逢，她竟不顧陳男已婚生子，兩人進而交往，並通姦至少10次，2009年間更生下1名私生子，原配女兒3年前到父親宿舍找人，巧遇錢女，追問後才發現父親出軌長達5年，事後協助母親提告。

錢女因姦情曝光懷恨在心，事後在法庭上得知原配罹癌，竟傳送多張癌末患者照片給原配，甚至留言「妳已經快不行了」、「化療藥已經快壓制不住了...『放下一切』妳才有可能走的安詳」、「你應該會走的很面目猙獰很痛苦」、「自己沒魅力還怪別人心往外跑...我很懷疑有哪個男生不會想逃」。

此外，錢女更傳訊息給原配兒女「看妳們一群人的長相就是不是福厚沒見之人」、「反正你媽也快死了」，原配兒女更指控，錢女在法庭外恫嚇「你這個小人長得這麼醜」、「死同性戀，一看就知道是同性戀、死變態」、「妳們全都死定了，等著準備棺材吧」。

錢女雖否認犯行，辯稱不知陳男已婚，但法官勘驗原配兒女提供的錄音檔，發現錢女在宿舍聽聞陳男已婚，並沒有驚訝反應，且錢女長期身為陳男助理，不可能不知陳男已婚，認定她毫無悔意，態度惡劣，依通姦罪判刑6月，得易科罰金18萬，全案上訴二審，駁回確定。

原配與兩名兒女另提民事損害賠償告訴，各求償精神慰撫金300萬、125萬及125萬，法官審酌雙方經濟能力後，判錢女應賠原配90萬元，另因錢女通姦行為並未侵害兒女身分法益，且錢女言詞多為「詛咒」，難與「恐嚇」相提並論，兒女求償部分認定證據不足駁回。