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疑電線短路 南投汽車修配廠深夜陷火海

南投縣竹山鎮一家汽車修配廠發生火警，消防人員拉水線進行灌救。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣竹山鎮一家汽車修配廠發生火警，消防人員拉水線進行灌救。（圖由南投縣消防局提供）

2024/03/27 10:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮鯉南路一家汽車修配廠，昨（26）日深夜突然發生火警，隨即陷入一片火海，南投縣消防局接獲通報後，立即調派竹山等6鄉鎮消防分隊前往灌救，並順利將火勢撲滅，起火原因極可能與線路短路有關，但仍有待進一步調查釐清。

南投縣消防局表示，昨晚9點左右，民眾報案指稱，竹山鎮鯉南路上一家汽車修配廠發生火警後，竹山消防分隊立即由小隊長王建文率消防人員共9人，出動5輛各式消防車輛前往搶救，並呼叫義消前往支援。因案發現場是鐵皮建築材料，加上裡頭有許多廢油漬及易燃物品，致火勢蔓延迅速，期間還夾帶物品爆裂聲響，更令人不敢掉以輕心。

在竹山消防員拉水線深入火場灌救時，消防局也再調派鹿谷、名間、集集、水里、南投等5鄉鎮消隊分隊前來支援，並將周邊氧氣鋼瓶全部搬離，終在半小時後，順利將火勢撲滅。

竹山鎮長陳東睦、代表會主席林賜學等地方許多民代，得知此火警消息後，也都趕來現場關心，還好並無人員傷亡意外傳出。

南投縣消防人員說，案發當下汽車修配廠已打烊，也無人在裡頭，整起火勢燃燒面積約200平方公尺，初步估計損失約80萬元左右，至於起火真正原因尚待火災鑑定人員鑑定中。

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