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雲林2小時20件火警！村民竹掃把滅火搶救祖先

古坑麻園村民提水桶、開農用噴灑機及竹掃把協助撲滅墓園火警。（劉義岳提供）

古坑麻園村民提水桶、開農用噴灑機及竹掃把協助撲滅墓園火警。（劉義岳提供）

2024/03/27 08:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林最近雜草火警頻傳，疑因民眾提早掃墓，上週六（23日）全縣雜草火警達65件，其中上午10時至中午2小時內多達20件，古一處公墓，因消防車都已出動無法立即趕到，古坑鄉麻園村長劉義岳透過廣播器呼叫村民滅火，10多輛貨車載著農用噴灑機，還有村民提水桶、竹掃把齊力打火，順利撲滅火勢。

劉義岳表示，上週六許多民眾提早返鄉掃墓，上午10點多隔壁村竹林發生火警，下午鄰村公墓也發生火災，他透過Line群組提醒大家掃墓要小心，沒想到才過一會，就接到通報指麻園湖仔底公墓也燒起來，衝到現場，火勢已延燒，打119報案，收到回覆古坑太多處火災，消防車恐無法立即到場。

劉義岳說，當下他立馬回村辦公處廣播請村民出來滅火，一下子湧入10多輛農用貨車載著農藥噴灑機灑水，沒車子的村民提水桶、拿竹掃把打火，還有小朋友在安全無虞的情況下幫忙拉水管，3、40個村民合力花了2小時撲滅火勢，沒有人員傷亡及作物損失。

根據雲林縣消防局統計，23日當天縣內雜草火警有65件，其中古坑就有14件最多，其次是四湖有7件，且有20件集中在上午10點到中午12點間，讓消防員、各地義消疲於奔命，總計調派各式消防車輛上百車次，人力多達3、400人。

消防局呼籲，掃墓祭祖以「四不一要」為主，即除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，即使不用火，也能傳達追思祭祖的心意，更能有效減少火災發生。

消防局也提醒，掃墓時若不慎引發火災，可能觸及違反《消防法》可處3000元以下罰鍰；若造成空氣污染，得依《空氣污染防制法》處1200元以上10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而導致發生公共危險者，有可能觸犯《刑法》面臨刑事責任，民眾清明祭祖時務必留意，切勿疏忽觸法。

古坑麻園村民以竹掃把土法煉鋼方式打火。（劉義岳提供）

古坑麻園村民以竹掃把土法煉鋼方式打火。（劉義岳提供）

村民開貨車載著農用噴灑機滅火。（劉義岳提供）

村民開貨車載著農用噴灑機滅火。（劉義岳提供）

村民提水桶協助撲滅墓園火警。（劉義岳提供）

村民提水桶協助撲滅墓園火警。（劉義岳提供）

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