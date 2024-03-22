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注意！掃墓引發火災 中市消防局開出4罰單

消防局呼籲民眾，掃墓切記用火安全，以免發生危險。（台中市消防局提供）

消防局呼籲民眾，掃墓切記用火安全，以免發生危險。（台中市消防局提供）

2024/03/22 18:01

〔記者許國楨／台中報導〕清明節將至，民眾陸續開始掃墓祭祖，鑑於公墓雜草火警頻傳，台中市消防局啟動清明專案，隨時監控並針對民眾不慎引燃火警進行取締，17日至21日再查獲4件違規，若違反消防法每案可開罰3000元，呼籲民眾掃墓切記用火安全。

消防局指出，為防範清明期間的公墓火警，每年清明期間均製定公墓火警防治計畫，今年更提前於2月28日啟動，除請各救災救護大隊加強宣導、公墓駐點及巡邏外，並在各公墓主要道路派駐消防車，提供小水袋讓民眾撲滅餘燼，更投入空拍機進行科技執法，只要發現有違法行為，將立即取締。

但近期台中市各公墓仍分別傳出火警，民眾於掃墓時燃燒金紙，因風勢大且所帶水源不足，不慎引起火警，累計至今已舉發7件，包括烏日區第六公墓火警，南屯區永春路雜草火警、清水第一公墓、大肚區第一公墓、第二公墓、第七公墓及烏日區第九公墓。

消防局表示，民眾掃墓祭祖焚燒冥紙、點燃線香等用火行為，一旦不小心，在風勢助長下容易引起雜草火警，傷及掃墓民眾，造成空氣嚴重污染，甚至波及鄰近民宅，山林田野引火焚燒致發生火災行為者，除依消防法、空污法開罰外，也可能觸犯刑法公共危險罪，最高可處7年以下有期徒刑，不得不慎。

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