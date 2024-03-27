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中部大學生「無卡分期」詐騙案 320人達成和解

中部數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，台中市法制局長李善植呼籲中央，應儘速訂定規範予以納管。（資料照）

中部數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，台中市法制局長李善植呼籲中央，應儘速訂定規範予以納管。（資料照）

2024/03/27 12:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月中部地區爆發多起大學生被誘騙申辦無卡分期購買3C產品的詐騙案，超過9所學校、320名學生陷入債務糾紛，金額約上千萬元。台中市政府上月與本月兩度邀請學生與融資公司、3C產品店進行協調，共320名學生達成調解，金額共計1672萬元 。

綜合媒體報導，台中市法制局於2月1日邀請學生與相關業者召開調解會議，190人達成調解，金額1200萬元；本月25日召開第2次調解會議，協助130人達成調解，處理計金額472萬元。兩次調解金額共計1672萬元，學生還款壓力大幅減輕。

「無卡分期」是一種不透過信用卡的交易模式，商家讓消費者以「分期付款」購買，再將對消費者的「債權」轉賣給融資公司，商家從融資公司獲得金錢，融資公司向消費者要求分期付款及收取利息。

法制局說明，大學生被誘騙至通訊行，向民間資融公司申辦無卡分期購買3C產品案件，涉及「刑事詐欺」行為與「民事債務糾紛」。關於刑事部分，通訊行負責人與另一行為人林君所涉詐欺罪嫌，正由台中地方法院審理中；民事部分，學生與資融公司間的分期付款債務，仍亟待解決，因此法制局主動邀集學生及相關業者召開2次調解會議，協調和解方案，並持續要求通訊行負責人對於其他受害學生也應積極承擔責任。

台中市法制局長李善植表示，政府未對無卡分期交易型態立法納管，處於灰色地帶，無專責主管機關，導致融資公司肆無忌憚，甚至不提供消費者無卡分期書面文件、不揭露利率、契約隱藏不合理手續費等多種問題。一旦無力償還，不僅得負擔高額違約金或利息，甚至可能面臨不當追討債務，應盡速制定相關規範管理。

金管會官員說明，租賃融資公司並非金管會管轄，金管會不能以「銀行法」直接管理，但對於這類公司和BNPL（先買後付）相關的無卡分期交易業務，金管會已約談過三大租賃公司，也把先前發給銀行業者的BNPL指引發給租賃公會，希望租賃公會在自律規範中訂定。

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