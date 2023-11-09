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「無卡分期」涉坑騙上百名大學生 3C店業務員被羈押禁見

警方搜索林姓業務員（右二）的汽車，台中地院重新審理後，准予台中地檢署羈押禁見。（警方提供）

警方搜索林姓業務員（右二）的汽車，台中地院重新審理後，准予台中地檢署羈押禁見。（警方提供）

2023/11/09 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕包括逢甲大學等中部地區大學，高達上百名大學生，疑似被3C店長與員工（業務員）等3人，以新型態「無卡分期貸款」詐欺，導致負債5萬至10多萬元，台中地檢署上月28日搜索「誠選良品優質3C店」，傳喚負責人林柏均與林姓業務員（員工）等3人，依據詐欺等罪聲請羈押林柏均與林姓業務員，但台中地院卻僅同意羈押林柏均，林姓業務則交保，中檢提出抗告獲准，台中地院重新召開羈押庭後，林姓業務員准予羈押禁見。

此案源於今年春、夏間，林姓業務員等人，於逢甲大學等校園附近隨機搭訕大學生，宣稱只要在「無卡分期貸款契約書」上簽名，就能賺5000元現金，拉攏同學來簽名，能獲得2000至4000元佣金，林姓業務員強調，這是假投資或假購買手機等電子產品後，他會支付貸款，大學生不會取得電子商品，也不用擔心背負債務，目的是純粹「幫我做業績」，不料，事隔數月，大學生接獲貸款公司催繳通知，才知道受騙，林姓業務員等人僅繳納約2至3期，就不再繳納，貸款公司才向大學生討債。

依各校統計，已知受騙大學生以逢甲大學最多，另有中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學等學校，可能超過100人受害。

台中檢警上月28日起，傳喚3C店負責人林柏均，以及紀姓與林姓員工，聲請羈押林伯均與林姓業務員，林伯均准予羈押禁見，紀男8萬元交保，林姓業務員則限制住居，台中地檢署抗告，高等法院台中分院裁定發回台中地方法院，台中地院昨日重新審理召開羈押庭後，裁定准予羈押禁見。

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