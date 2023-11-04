11所大學近百名學生遭無卡分期詐騙 刑事局製宣導片提醒

刑事局製作「無卡分期詐騙」手法說明及案例研析宣導圖文影片。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/04 17:13

〔記者邱俊福／台北報導〕近期有11所大學，校安通報18件近百名學生遭「無卡分期」付款手法詐騙，刑事局預防科為能提醒民眾避免遭騙，特別製作「無卡分期詐騙」手法說明及案例研析宣導圖文影片，強調先享受後付款（Buy Now Pay Later, BNPL）是一種高張力擴增貸款，千萬不要任意簽署合約，以免幫別人衝業績，卻自己面對貸款催帳。

刑事局表示，中部多名大學學生遭無卡分期貸款詐騙案例，經分析手法為學生族群間偶發的「無卡分期詐騙」，雖非大專校院年齡國人常見高發詐欺犯罪手法，整體被害金額亦不高，惟因涉及多名學生被騙，影響社會治安甚鉅。

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BNPL（Buy Now Pay Later，無卡分期、先買後付 ）付費模式，為當現金不夠的「消費者」向「商家」購買產品，商家便將產品提供消費者，但不會跟消費者收錢，而是直接跟「BNPL業者」收取款項，意味「消費者」等同先跟「BNPL業者」借錢買東西，之後再透過分期返還機制還款；然而業者向消費者收取比銀行更高的利息，或是在消費者逾期繳款後收取違約金；也會有BNPL不對消費者收費，而向商家收約4％-5％的手續費情況。

此機制往往存在隱藏費用、缺乏透明度且沒有進行適當的信用審核，透過廣告鼓勵消費者在多個網站上使用這些計劃進行多次購物，累積無法償還的債務，因此提醒民眾消費簽署任何文件契約前要充分詢問確認包含合約上誰需承擔債務義務？確認產生債務，還款期限為何？若產生滯納金由誰負擔等問題。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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