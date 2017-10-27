年收入數千元可貸款上千萬？江欽良稱是「借名登記」

2017-10-27 16:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對小潘潘丈夫江欽良涉入草屯鎮農會詐貸案件，刑事局中打中心今天下午召開記者會表示，當初是偵辦草屯鎮農會改選的暴力案件，意外發現江嫌涉入詐貸案，但江嫌與選舉暴力之間的連結，還要再繼續調查，警方懷疑江欽良或手下，可能是想繼續詐貸，才會介入選舉，安排自己的人馬當選，這部分仍在調查中。

刑事局第六大隊副大隊長謝有筆表示，詐貸的手法是「分散貸款、集中使用」，把一塊土地切割成數小塊，用人頭登記過戶，再逐一向農會貸款，貸得的資金再交給江嫌，江欽良偵訊時承認借用他人名字登記，但否認是詐貸。

謝有筆指出，這詐貸案件是今年1至5月，草屯鎮農會改選發生糾紛事件，包括跟蹤尾隨、重傷害與殺人未遂等多項情事，南投檢方指揮中打等11個警察單位蒐證，進而發現詐貸案，江嫌與多名手下向草屯鎮農會申請鉅額貸款，貸款的金額與年所得「顯然不相當」，懷疑有詐貸行為，舉例來說，人頭的年收入僅數千元至十萬元，卻可當人頭貸款上千萬元。

警方進一步解釋說，上述手法疑似是先找一塊地，先行分割數小塊至10多塊不等，之後登記至人頭的名下，再由人頭逐一向農會貸款，可能是單筆貸款金額比較少，容易貸款成功，之後，再把貸款回交給江嫌集中使用，警方懷疑這群人可能想要繼續詐貸，安排自己的人馬進入農會，才會介入選舉，但兩者的關連與證據仍調查中。

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