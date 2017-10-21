台大潑酸案 家長首度碰面 張家向謝家道歉

張生父母到台大醫院四樓手術室外，見到謝生親屬們，並向他們道歉。（記者吳亮儀攝）

2017-10-21 19:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕台大校園發生潑酸事件震驚社會，加害者張生父母在事發一天後首次到台大醫院想探望受傷的謝生，也見到謝生家屬，他們也擬了一份道歉聲明稿，除了表達萬分悲慟外、也要向傷者家屬和社會大眾道歉。

張生父母約在晚間六點35分到達台大醫院，先到三樓燒燙傷加護病房，本想探望謝生，但謝生當時仍在四樓手術房，他們便到四樓，也首次見到等候在手術室外的謝生親屬們。

張生父母在和謝生父母談話約十分鐘，便要搭電梯離開。張母全程泣不成聲，說自己的小孩也死了，她悲痛萬分；張父說他們非常誠懇地和謝家道歉，但沒說明是否獲得原諒。

張生父母說，他們擬了一份給謝家和社會大眾的道歉聲明，表示「說一萬個對不起，也不法（應是無法）彌補孩子鑄下的大錯」。

台大醫院院方不願對傷勢發表意見，只說手術過程順利。據了解，整個清創手術過程約8小時。

道歉聲明全文：

我們那痴傻孩子過不了情關，竟然選擇玉石俱焚，鑄下不可挽回的大錯，自傷傷人，令謝同學及被波及者身心俱疲，也令雙方家人悲慟。我們明白，此時此刻說一萬個對不起，也不（應為無）法彌補孩子鑄下的大錯。

我們在事發凌晨得知此訊息，萬般驚恐失措，孩子一夕間不見了，真的...真的...一時不知如何是好，幾近崩潰傷痛之餘，遲至事發的第二天才能出來面對，心碎的我們，在此誠摯向受傷的謝生、舍監，以及其他同學，還有社會大眾，至上最深的歉意，因為事情發生得太突然了，在萬般悲痛之餘，實在不知所措！

這個事件不但我的孩子往生了，還傷及無辜同學、舍監，也造成台大校園的驚恐，同時讓社會不安，我們深感歉疚，身為父母，悲慟之餘，希望能透過簡短的文字，向受傷的謝生及遭受波及的傷害者，再度致上最大的歉意。

我們是個低收的家庭，本來計畫孩子畢業後，能儘速就業，改善家計，沒想到遭此劫難，真的也不知如何是好。

目前，我們時時祈禱受傷的謝同學能儘速康復，其他被波及受傷的人，能快速復原，台大校園及社會能恢復平靜，在此再次誠摯地向傷者及社會大眾致歉！

已故張生爸爸、媽媽 泣筆