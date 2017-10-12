男「抓水球」式揉捏胸部 憂鬱女怒求償700萬...

2017-10-12 13:29

〔記者溫于德／台北報導〕男導遊深夜前往餐廳消費，經友人介紹後認識女店長並攀談，事後卻被控以「抓水球」式揉捏胸部，挨告性騷擾。高院依違反性騷擾防治法對其判刑5月，得易科罰金15萬元定讞。民事方面，被害人檢附精神看診收據，求償2萬2千餘元醫療支出獲准；但主張罹患精神、憂鬱等情形，索賠700萬元慰撫金部分，法官則認為應以15萬元為妥，全案仍可上訴。

男導遊前年7月25日凌晨對女店長抓奶，後遭提起刑事附帶民事訴訟。他一審開庭時否認摸胸犯行，並以長期生活在國外為由，企圖為強吻不成開脫；其辯護人則說，一旦被告真想抓胸行為，女方豈會繼續聊天而不離開現場，顯然不符常情。

但被害人強調，確實將右手放在胸部上，且對方力道之強猶如「用力揉捏抓水球」一般；同樣在場同事維持相同證詞。

一審法官採信被害人說法，且依現場監視器畫面，認定被告確實抓胸，審酌被告事後不認罪也未積極和解被害人，依違反性騷擾防治法判刑5月，得易科罰金15萬元；案經上訴後遭高院駁回定讞。

至於附帶民事求償方面，被害人說，事發後已因創傷後壓力症候群症狀就診，相關醫療支出為2萬2804元。此外，因精神壓力所致，除生理出現經常性掉髮、內分泌失調、臉部出現異常斑點外；心理經診斷後也已罹患憂鬱症、環境適應障礙與焦慮情緒等，進一步導致其不敢穿內衣出門，且有強列恐懼人群情形，半夜甚至經常被惡夢驚醒，害其收入銳減，因而求償700萬元精神慰撫金。

被告則維持刑事庭無罪答辯，要求駁回原告之訴。

合議庭則說，被告所為確實導致被害人心靈創傷、須就診治療，全額判准醫療費用；但就精神慰撫金部分，雖認同被害人主張我國相關立法目的在於保障女性不受歧視、避免性別暴力、促進性別平等，但審酌雙方條件後，認定獲賠金額應為15萬元為妥；因而判被告應賠償17萬2804元。