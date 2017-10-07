假安慰真性騷 少校罵哭女士官搭肩、摟腰被判刑

2017-10-07 17:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕簡姓營輔導長督導指責女士官業務疏失，致情緒失穩痛哭，簡男帶她進士官長寢室，並以搭肩、摟腰、摸臉等方式「安慰」，女士官告簡性騷，女士官父母也向軍方申訴，簡被判6個月上訴遭駁回。

營輔導長簡少校被控「假安慰真性騷」，委任律師主張臉部、脖子、腰不該當身體隱私，不服判決提起上訴，但遭高雄高分院駁回，法官審酌簡男沒有前科，行為並非惡行重大，准予緩刑2年，給他一個自新機會。

判決書指出，營輔導長簡姓少校於101年10月間，對同部隊負責預算女士官督導其業務，簡男先於他的辦公室內，監督、指責女士官有業務疏失，致使女士官情緒失穩痛哭，簡男竟意圖性騷擾，將她牽往其辦公室後方的營士官長寢室內，趁四下無人之際，先撫摸雙手、臉頰安慰情緒。

再趁女士官不及抗拒，而以環繞脖子方式擁抱約2分鐘，當女士官欲起身離開時，又以環抱方式擁抱她約數秒鐘，進而摟住女士官的腰部、擁抱數秒後，以雙手環抱其肩膀持續1分鐘，後因簡男當晚須至外地執行勤務，才讓女士官離開。

女士官當時一度感覺不舒服，企圖退後仍被簡男強摟住，事後向所屬連輔導長告知，向國防部高等軍事法院高雄分院檢察官提告、起訴。

被告簡姓營輔導長否認犯行，辯稱未對女士官性騷擾，強調女士官事後曾傳簡訊、打電話聊天，簡訊內容還有微笑貼圖，懷疑可能她因業務疏失，怕被長官移送偽造文書，才指控他性騷，法官不採信判刑6個月。

被告上訴主張臉部、脖子、腰都不該被視為身體隱私處，但法官認為女性的「腰部」雖非如臀部、胸部等身體部位具高度隱私，但一般社交禮儀中，縱衣著稍有暴露，也非任由人隨意碰觸、撫摸，因此，仍認屬性騷擾防治法中的「其他身體隱私處」範圍。