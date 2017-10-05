好黑心！仲介苛扣5000移工薪水 4年海削逾2億

2017-10-05 18:42

〔記者吳政峰／台北報導〕林福來開設的「台灣持志集團」，2005到2009年間透過3間印尼人力仲介公司，轉介5282名印尼移工來台從事看護工，卻藉機苛扣並超收仲介費，從中獲利2億1100萬元，2013年被台中高分院依詐欺等罪判刑7年定讞，但只有100多名受害者向林福來求償，法律扶助基金會今成立印尼語專線，盼能幫助當時受害的移工提起訴訟。

法扶指出，持志集團下有尚華公司、志華公司、萬華公司、瑞華公司、嘉華公司、蕙華公司、青華公司、葆華公司等14家分公司，透過印尼PT.HIJRAHA HAMAL PRATAMA、PT.PUTRA UTAMA KARYA、PT.JAYA FRANS ABADI等3家仲介公司，4年間轉介5000多名移工來台擔任看護。

移工抵台後，仲介便要求他們簽下本票、同意書等多項文件，詐稱「如不簽者，必須遣返印尼，將來一切費用，將要求原告及家人賠償」，之後再以按月「代扣」或「代收」方式超收仲介費，不法所得逾2億。

法扶發現移工不諳華語，明知被騙卻不知如何求償，截至目前為止僅100多人為自己挺身而出，為了解決這個問題，法扶5日公布印尼語專線02-2322-5255轉分機137，提供法律扶助，協助移工主張權利。

法扶指出，根據移民署資料，當時被詐的5000多名移工中，有1000多人仍在台灣服務，希望他們能與法扶聯絡，若有好心雇主看到願意幫忙，也請轉知給受聘的移工參考，另希望駐外單位或是印尼經貿代表處尋覓已返國的移工，助這些人一臂之力，爭回應有的權利。