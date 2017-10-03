德蓮之家無預警關門 限期未成年少女12天內轉置

2017-10-03 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕天主教善牧基金會近日驚傳旗下專門安置遭性侵害、家暴等不幸少女的「德蓮之家」，將草草停業，善牧已以人力不足、無法營運等理由，通知被安置的6名未成年少女，在短短12天的限期內，即10月6日前轉往其他安置機構。

根據上報報導，位於台北市的「德蓮之家」，是天主教善牧基金會於民國86年立案完成的第一個少女中途之家，也是善牧多次對外募款的「招牌」，這次臨時決定暫時停業，讓社福界直呼意外。

報導指出，善牧直到9月22日才以口頭通知方式，知會委託執行安置業務的台北市社會局及新北市社會局，並沒有正式行文提出停業申請，少女及工作人員的安置計畫更是付之闕如。

兒少團體、立委辦公室在接獲少女陳情後，都曾向天主教善牧基金會關心此事，並希望停業之事能緩一緩，等今年底或明年初，再安排少女轉至其他安置機構；北市社會局還提出多挹注經費，讓善牧可以聘人的配套方案，不過善牧以請不到人為由，堅持停業，顯然在北市府還未許可停業前，善牧就把安置責任丟回給雙北社會局。

現行的《兒童及少年福利與權益保障法》僅規範，「政府及公私立機構、團體處理兒童及少年相關事務時，應以兒童及少年之最佳利益為優先考量，並依其心智成熟程度，權衡其意見。」但對安置機構緊急停業、兒少權益可能受損的狀況，並沒有明文規定要在多少天前，須告知主管機關及受安置的兒少。

台灣少年權益與福利促進聯盟祕書長葉大華認為，安置機構停業應該有明確的通報機制及合理的「預警期」，不該由機構依法自行認定，顯然現行《兒少法》相關保障不足，必須修法解決。

而長期關心兒少權益的民進黨立委李麗芬則表示，將要求衛福部修正相關管理辦法，包括停業申請的「預警期」天數應大於15天，以及一旦兒少機構打算停業，必須與主管機關、委託安置的縣市政府社會局共同協商如何轉介安置、合適時間點是何時等。