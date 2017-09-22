1200元吹兩下就「時間到」 菲籍嫖客氣得戴保險套報案

2017-09-22 20:44

〔記者王捷／台南報導〕菲律賓籍男子諾基，到某間旅社找風流，選定阿滿（化名）性交易，兩人說好20分鐘的快餐服務收費1200元，諾基心急連澡都不想洗，豈料阿滿仔細洗完澡，出來以後替諾基戴上保險套，口交了兩下，就向諾基宣告時間到，讓諾基認為自己被騙要阿滿還錢，氣得連保險套都不脫就向警方報案，一審判旅社老闆涉嫌妨害風化，判2個月徒刑，老闆不滿上訴遭駁回。

諾基供稱，去年到旅社，旅社老闆向他介紹三名女子，最後選了阿滿上樓開房間，兩人說好20分鐘一次性交易1200元，兩人先脫了衣服，接著阿滿走進浴室洗澡，也叫他一起洗但他拒絕，沒想到阿滿洗澡洗很久，接著幫他戴上保險套後，只口交兩下，之後阿滿就默默走出房間，讓他覺得被呼攏。

諾基氣得追下樓，連保險套都還沒脫下，要阿滿回房完事，但阿滿不肯，但諾基一進房就先付了錢，阿滿也不肯退費，諾基才報案，警方到達現場後，他還戴著保險套，要警方拍照取證，之後才脫下保險套到警分局做筆錄。

不過阿滿否認跟諾基有性交易，旅館老闆也推稱阿滿是旅社房客，阿滿的作為他都不知情，但檢方認為旅社老闆有容留、媒介女子與男客發生性交易，因此依妨害風化判處2個月可易科罰金，並且支付公益金一萬元，但旅社老闆不服上訴，並辯稱他從頭到尾都不在場，不過台南高分院法官不採信，駁回旅館老闆上訴。