深夜隨機攔車盤查...起出安毒、改造槍彈

2017-09-22 16:29

［記者陳恩惠／台北報導］負責維護北市治安的台北市保安大隊，日前深夜在內湖區南京東路六段執行路檢盤查勤務時，隨機攔下小客車查詢，車內包括駕駛共4名大漢，發現左後方羅姓男子神色緊張，請他下車受檢，羅男趕緊交出口袋毒品，沒想到員警眼尖，發現他的座位踏板有個背包，打開驚見1把改造槍及子彈，羅男承認友人還債抵押，警訊後依毒品及槍砲等罪送辦。

保大表示，第三中隊小隊長劉春奇，3天前（19日）深夜10時起，率同網隊員李謨強、傅永忻及鄭育婷共4人，在北市南京東路六段巷口執行路檢勤務，李員隨機攔下行經的1部轎車，駕駛相當配合，表示他們要去拜訪朋友，同時贈送水果禮盒，聊著聊著，李員發現駕駛後座的男子眼神飄忽不定，於是請他提供證件受檢。

警方說，雖然M-Police小電腦未顯示28歲的羅姓男子有何疑慮，不過調閱前科卻發現他曾犯有毒品、槍砲及強盜等刑案資料，再見他神色緊張，第六感察覺真的有異，於是要他下車受檢；「羅先生，請問你有沒有帶什麼違禁品啊？」才詢問，羅男手足無措地拍拍褲子，然後拿出褲袋內藏放的1小包白色晶粒物遞給員警，經以毒品檢驗包，發現這包0.99公克是安非他命毒品，於是將羅嫌當場逮捕。

正當羅嫌認為警方的查緝「到此為止」之際，員警眼尖，透過車窗察看羅嫌原乘坐的左後方位置，踏墊上放著1個背包，詢問是誰的，4人都不作聲，警方於是打開檢查，赫然驚見裡面放著1把改造手槍，還有1個彈匣、6顆子彈，所有員警見狀，立刻拔槍喝令4人下車並蹲下查驗。

保大說，為了釐清槍彈是何人所有，於是將羅嫌及同車的3名友人一併帶回隊部調查；羅嫌為免禍延友人，趕緊向警方承認，這些槍彈等物，是個不知名友人，因為之前欠他錢，只好拿改造槍彈充當抵押品，目前友人已失聯云云，警訊後將羅嫌送辦，至於槍彈是否另涉他案及來源，將持續追查。

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