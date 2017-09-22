退休女老師遭詐騙600萬 同情女車手年輕不懂事

2017-09-22 12:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市一位76歲喪偶獨居的退休女老師，遭詐騙集團成員以謊稱健保卡遭盜用的老梗，自9月初開始陸續從金融機構提領10多次共600餘萬元，女老師多年存下的千萬薪水積蓄，被詐騙集團騙去一半，最後通報警方逮捕2名女車手，但為時已晚，全部詐欺贓款都已經轉到上游集團，警方通知女老師領回存褶、印章時，她見2人年紀甚輕，認為就像她教過的年輕學子，只是一時不懂事，表示不願提告亦不願追究，2嫌知悉後大表悔意，當面向女老師鞠躬道歉。

警方說，女老師雖表達不願追究，但因詐欺屬公訴罪，訊後依法將2嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市警察局第二分局偵查隊前天接獲王姓民眾報案，指教過她的退休老師，遭詐騙集團以假檢警老梗詐騙，損失逾600萬元，獲報後，立即與嘉市警局刑警大隊偵一隊共同組成專案小組偵辦，經循線追查，於昨天上午在桃園市平鎮區，查獲正要提款的2名女車手，分別為曾女（26歲，詐欺前科）及徐女（28歲），身上並持有女老師的存褶及印章。

警方調查，該詐騙集團打電話向女老師表示，因她的健保卡遭人冒用盜領，還要將她列為嫌疑人，再假冒檢察官向女老師要求交付存褶、印章等協助調查，期間不斷以「偵查不公開」為由，要女老師不得告知他人，直到女老師向王姓女學生詢問，才揭開謊言。

曾、徐2嫌坦承犯案，詐騙所得600萬元均交給詐騙集團上游，2人僅分贓6萬餘元，均已花用殆盡；喪偶獨居的女老師，桃李滿天下，唯膝下無子女，兄弟姊妹也都在國外，昔日學生會到家裡探望，女老師獲知受騙後，出現恍神、失眠，學生們陪在旁安慰照顧，師生情誼深。

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