好心被雷親！消防員平交道救醉男遭丟石塊攻擊

2017-09-13 10:51

〔記者湯世名／彰化報導〕好心被雷親！1名男子昨天喝醉倒在彰化市長順街平交道前，3名消防員前往救護，正好平交道柵欄放下列車即將通過，男子竟試圖闖越平交道，驚險萬分之際，消防員將男子拉回救回一命，不料列車通過後，男子竟狂罵三字經，還丟石頭攻擊消防員，造成救護車受損，目擊民眾將影片PO上網，引起網友一面倒酸男子「竟恩將仇報！」

彰化地區臉書社團「彰化大小事」PO出一段影片，內容為昨天中午1名男子倒在彰化市長順街的鐵路平交道附近，彰化縣消防局據報派出3名消防員駕駛救護車火速趕往現場，消防員不斷詢問男子「你還好嗎？」還體貼的為男子量脈搏血壓，不過平交道柵欄放下，一列火車即將經過之際，男子突然起身試圖穿越平交道，消防員趕緊拉住他並高喊「火車來了啦！」男子仍執意闖平交道，消防員趕緊合力將他拉往路邊並將他制伏。

列車離開後柵欄升起，男子竟在穿越平交道後，對著消防員狂罵三字經、五字經，更數度撿起路邊的石頭朝消防員丟擲，消防員險遭砸傷，紛紛躲在救護車後方避難，其中1塊石頭不偏不倚砸中救護車，還有石頭掉落在平交道上，消防員冒著被砸中的危險，將平交道上的石頭撿回，並向警方報案，不過男子趁下一班列車通過時離開現場，留下滿臉錯愕的消防員。

現場目擊整個過程的民眾，紛紛痛罵男子「太過分了！」消防員將男子搶救避免被列車撞擊，男子竟不知感恩，反朝消防員丟石頭，救護車還被砸中受損，簡直是浪費社會資源。

鐵路警察局台中分局彰化分駐所長詹永祥說，該名男子行為已違反「鐵路法」、「道路交通管理處罰條例」，包括在平交道丟擲物品妨害行車安全、強行闖越平交道、妨害公眾往來安全罪等，他們已進行釐清。

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