太電案才剛判刑定讞 副董卻早已潛逃出境

2017-09-08 21:42

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司遭掏空200億元案，最高法院8月底審結，包括太電前副總兼財務長胡洪九、前董事長孫道存、副董事長繆竹怡等人，分別被判刑3年至14年6月不等；然而，法院審理期間，竟未對繆竹怡限制出境，以致繆竹怡在本案判決確定之前，已買機票「合法」搭機離境；對此，負責發監執行的台北地檢署，則不證實繆是否已潛逃海外。

北檢發言人周士榆表示，對於此案該執行的被告，檢方都有確保，有去找，但繆竹怡是否早已潛逃出境，檢方不便證實。

檢方2004年間起訴太電遭掏空案，指控全案不法金額逾200億元，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡洪九順利掏空太電資產。

民事賠償部分，台北地院2012年判決孫道存、胡洪九須連帶賠償港幣1.84億元（約新台幣7億多元），胡洪九另要賠償3億200多萬美元（約新台幣91億元），若加上法官認定從2005年起加計年息以5％計算，利息累積至今超過港幣1億元、美金1.6億元，估計孫、胡兩人須賠償新台幣150億元以上，創下我國掏空案最高賠償金額紀錄，目前由高院審理中。