短裙辣妹彎腰挖冰 韓國「攝狼」拿手機偷拍屁股蛋

2017-09-05 14:27

〔記者王冠仁／台北報導〕24歲韓國籍李姓男子來台遊玩，晚上跟朋友在餐廳吃飯時，見到一名穿短裙的年輕辣妹在冰櫃前彎腰挖冰淇淋，他忽起色心，連續偷拍一名馬來西亞籍、一名韓國籍女子的「屁股蛋」，但馬籍女子友人發現通報店家並報警。警方趕到時李男已刪除手機裡的照片，但店內監視器清楚拍下他偷拍過程，他也說是因為「一時好奇」才偷拍，警方最後將他依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，這名韓國籍李姓男子，上月22日入境台灣，原預計26日回國，他在24日晚上到台北市萬華區一家知名連鎖餐廳跟朋友吃飯時，忽然見到一旁的冰櫃，不時有穿短裙的其他女客彎腰挖冰。

他以為店內人潮眾多，沒人注意到他，拿著手機跑到冰櫃前，迅速朝一名韓國女子裙底偷拍；他見沒被發現，5分鐘後又故技重施，偷拍另名馬來西亞籍女子裙底，不過這次馬籍女子的友人見到他行徑詭異，告訴店員後並報警。

當員警趕到現場時，李男已經將手機內的偷拍照片刪除，不過馬籍女子的友人指證歷歷，警方調閱店內監視器畫面，發現李男偷拍的過程被清楚拍下，李男這才承認偷拍，聲稱自己「一時好奇」。

警方說，由於2名被害女子堅持提告，警方將李男依妨害秘密罪嫌送辦，並遭檢方限制出境1個月。李男無法照原行程回國，必須待在台灣處理後續司法流程。