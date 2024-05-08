基隆垃圾車輾死狗引眾怒 司機停職接受調查

民眾指環保局垃圾車行駛速度快。（記者盧賢秀攝）

2024/05/08 12:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保局一輛垃圾車日前進入天外天焚化爐時輾過1隻躺在路中黑狗，黑狗事後傷重身亡，民眾上網爆料，有市議員和動物保護防疫所電話為此被灌爆；動保所表示，已請警方調查釐清責任，若涉及虐待動物致死，將依動物保護法移送法辦。

基隆市環保局長馬仲豪表示，該名駕駛目前已被要求暫停職務，除了刑事上的責任，請動保所與警方盡快釐清責任，環保局會靜待司法調查結果出爐後，進行行政上懲處，最重會可將司機開除。

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據爆料者指出，日前這輛環保局垃圾車進入天外天垃圾場倒垃圾時，輾過馬路上1隻黑狗，狗兒剛開始還起身一躍跳進草叢。天外天焚化爐人員調閱監視器，才知遭到垃圾車輾壓，尋找發現黑狗受傷嚴重送醫急救後死亡。

爆料者將影片貼上網，指環保局未處置肇事者，還追查影片流出的吹哨者，很多民眾駡翻了，認為「太過分了」、「很痛唉」、「太可惡」， 也有民眾說，飼主放任狗兒在大車出入地點也不對，引起網友熱烈討論。

據環保局指出，司機當事感覺壓到東西，下車查看，但沒看到什麼異常，就沒再追查。

基隆市議員韓世昱也接到民眾陳情，他說，民眾很關心犬隻受傷致死的問題，還反映東信路、東光路垃圾車的車速太快，希望垃圾車能依速限減速慢行。

動保所人員表示，在第一時間有掌握並與警方展開調查，警方會約談當事人，根據約談內容依動保法相關規定處理，如果有故意虐待動物致死，可處2年以下有期徒刑，並科20到200萬罰金。

馬仲豪表示，對這事件非常震驚、遺憾，環保局與警方第一時間合作，昨天晚上已經進入焚化廠保全證據了解實情，市府非常重視，指示要全力追查，偵辦到底，務必把所有細節釐清。

該案屬於動保類的刑事案件，該駕駛已被要求暫停職務，除了刑事上的責任，請動保所與警方能夠盡快釐清外，環保局也會靜待司法調查結果出爐後，進行行政上的必要懲處，最重會將該員予以開除，並加強宣導駕駛應遵守速限並注意路況。

網友爆料，基隆市環保局一輛垃圾車在進入天外天焚化爐園區時輾壓到一隻黑狗，最後導致黑狗死亡。（翻攝自臉書八斗子大小事）

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