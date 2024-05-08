基隆垃圾車輾死狗引眾怒 司機停職接受調查
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保局一輛垃圾車日前進入天外天焚化爐時輾過1隻躺在路中黑狗，黑狗事後傷重身亡，民眾上網爆料，有市議員和動物保護防疫所電話為此被灌爆；動保所表示，已請警方調查釐清責任，若涉及虐待動物致死，將依動物保護法移送法辦。
基隆市環保局長馬仲豪表示，該名駕駛目前已被要求暫停職務，除了刑事上的責任，請動保所與警方盡快釐清責任，環保局會靜待司法調查結果出爐後，進行行政上懲處，最重會可將司機開除。
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據爆料者指出，日前這輛環保局垃圾車進入天外天垃圾場倒垃圾時，輾過馬路上1隻黑狗，狗兒剛開始還起身一躍跳進草叢。天外天焚化爐人員調閱監視器，才知遭到垃圾車輾壓，尋找發現黑狗受傷嚴重送醫急救後死亡。
爆料者將影片貼上網，指環保局未處置肇事者，還追查影片流出的吹哨者，很多民眾駡翻了，認為「太過分了」、「很痛唉」、「太可惡」， 也有民眾說，飼主放任狗兒在大車出入地點也不對，引起網友熱烈討論。
據環保局指出，司機當事感覺壓到東西，下車查看，但沒看到什麼異常，就沒再追查。
基隆市議員韓世昱也接到民眾陳情，他說，民眾很關心犬隻受傷致死的問題，還反映東信路、東光路垃圾車的車速太快，希望垃圾車能依速限減速慢行。
動保所人員表示，在第一時間有掌握並與警方展開調查，警方會約談當事人，根據約談內容依動保法相關規定處理，如果有故意虐待動物致死，可處2年以下有期徒刑，並科20到200萬罰金。
馬仲豪表示，對這事件非常震驚、遺憾，環保局與警方第一時間合作，昨天晚上已經進入焚化廠保全證據了解實情，市府非常重視，指示要全力追查，偵辦到底，務必把所有細節釐清。
該案屬於動保類的刑事案件，該駕駛已被要求暫停職務，除了刑事上的責任，請動保所與警方能夠盡快釐清外，環保局也會靜待司法調查結果出爐後，進行行政上的必要懲處，最重會將該員予以開除，並加強宣導駕駛應遵守速限並注意路況。