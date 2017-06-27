性侵小30歲弱智聽障女還產嬰 色翁判3年10月

2017-06-27 11:59

〔記者項程鎮／台北報導〕桃園楊姓老翁見小他30歲的聽障女小蓉（化名）智能不足，乘機性交且產下1名女嬰，事後楊男否認性侵，表示雙方是男女朋友，法院一度認定小蓉雖然輕微智障，但多少知道男女間的性事，無證據證明她被性侵，判楊男無罪，上訴後，二、三審改認定楊男利用小蓉心智缺陷，乘機性交，判處3年10月徒刑確定。

判決指出，現年73歲楊男100年間在桃園後火車站附近的民進黨黨部認識小蓉，楊男利用小蓉身體障礙和心智缺陷，在小蓉不知抗拒情形下，性侵小蓉，100年10月2日，小蓉產下女嬰，送請刑事局親子鑑定後，認定父親是楊男。

楊男承認和小蓉發生性行為，辯稱小蓉常到他的租屋處向他要錢，指小蓉通常在他的租屋處從週日住到週三，雙方性行為50次以上，還說小蓉體重80公斤，他只有50公斤，案發時他年近70歲、163公分，小蓉40歲、168公分，兩人體形懸殊，不可能強迫小蓉性交。

小蓉的哥哥作證否認，認為小蓉每天要幫媽媽洗澡，如連續3天不在家，早就報警，另外，小蓉案發後常因夜間敲門或拉門聲音受驚，懷孕時還會捶自己肚子，甚至會打母親的頭部，台北榮總鑑定她已出現創傷症候群；高院認為楊男卸責毫無悔意，判處3年10月徒刑，上訴後被最高法院駁回。