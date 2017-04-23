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中職Live》右外野魔咒 桃猿追回1分
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逛農博走到腳沒力 警送8旬婦返家

2017-04-23  14:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農業博覽會昨天剛開幕，今天活動第2天又逢天氣放睛，上午吸引爆滿民眾前往參觀，家住觀音區82歲徐姓老婦一大早到新屋永安訪友，上午10時返家時搭錯公車迷途，一時興起跟人潮進農博展區內遊覽，因年紀大體力不支，坐在路邊休息。

楊梅警分局交整員警見老婦落單坐路邊，通報指揮所協助，得知她家住附近，考量展區幅員廣大，老婦年事已高，派巡邏車溫暖接送老婦返觀音區住處休息，途中行經農博展場時，老婦直稱農博展區很漂亮，又遇到暖心警察，搭錯車也值得。

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  • 逛農博走到腳沒力，警送8旬婦返家。（記者李容萍翻攝）

    逛農博走到腳沒力，警送8旬婦返家。（記者李容萍翻攝）

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