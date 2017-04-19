不配合臨檢遭警帶回 男子不滿朝警局潑廚餘

2017-04-19 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕4月初，一名謝姓男子因自認沒有犯法而拒絕臨檢，遭警察強制帶回派出所盤查，在查無不法後請回，沒想到，謝男竟回家拿廚餘後折返，向派出所大門潑灑，遭警移送法辦。新北地檢署今依妨礙公務罪起訴謝男。

綜合媒體報導，新北市中和警分局員山派出所員警在4月7日晚上11點，前往轄區網咖執行臨檢勤務，並要求當時在網咖的謝姓男子出示證件，謝男自認沒有犯法，於是拒絕配合臨檢，員警依警察職權行使法將他強制帶回局內，在查無違禁品、無通緝與犯罪事實後將他請回。

不料，隔日（8）凌晨3點多，謝男拿著家中廚餘折返，朝著派出所大門潑灑，導致無障礙坡道與玻璃大門，都被濕黏腥臭的殘羹剩飯所汙，謝男也當場被警方逮捕。

檢察官認為謝男的行為明顯藐視公署，今依妨害公務罪起訴謝男，並聲請簡易判決。