男疑酒駕失控墜溝 壓車輪下驚喊：救我妻小

2017-04-18 09:24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮吉安鄉廣賢路昨晚11時許，40歲金姓男子疑酒後駕車載妻小返家，疑似因車速過快，失控衝撞護欄，墜落一旁深溝，金男遭彈飛壓至車底，驚嚇大喊「救我妻小」後陷入昏迷，所幸車內妻女僅受輕傷。

金男被救出時渾身酒味，因全身多處骨折昏迷，酒測值需待醫院急救後再行檢測，詳細肇事原因仍待警方釐清。

目擊民眾說，先是聽到尖銳剎車聲，跑出來看時，車已掉入3公尺深的圳溝中，發現駕駛被壓在車輪底哀嚎，不斷大喊「救我妻小」，加上護欄及路邊反光鏡都被撞斷彈飛，場景十分嚇人。

警消獲報後，請來吊車吊起墜溝轎車，並將傷者緊急送醫救治；駕駛多處骨折昏迷，車內妻女則受輕傷，送醫後沒有大礙。

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