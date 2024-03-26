三民書局兄弟官司 次子劉仲傑訴請長子劉仲文返還3千多萬敗訴

三民書局爆發兄弟鬩牆官司，創辦人劉振強的次子、亖民書局法定代理人劉仲傑訴請長子劉仲文返還3千多萬元，但遭高等法院判決敗訴。（資料照）

2024/03/26 13:31

〔記者楊國文／台北報導〕知名出版商三民書局在創辦人劉振強7年前去世後，掌管三民書局的次子劉仲傑認為父親因資金調度，借用長子劉仲文名義投保，但父親死後，劉仲文擅自將保險契約解約，領走解約金3173萬多元據為己有，提告要求返還，高等法院維持一審判決結果，認為三民書局無法證明劉振強是代表三民書局向劉仲文借名投保，仍判三民書局敗訴，還可上訴。

創立於1953年的三民書局，是國內知名出版商，據悉，創辦人劉振強2017年1月23日過世後，家族間為遺產問題纏訟多年，目前三民書局的實際掌管、法定代理人為次子劉仲傑，劉振強的遺孀莊梅、長子劉仲文是另一派。

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三民書局、劉仲傑提告主張，劉振強生前原本是三民集團旗下三民書局、東大圖書、偉強投資、弘雅圖書公司的創辦人。劉偉強當時因資金調度操作所需，借用其長子劉仲文名義，以劉仲文為要保人及被保險人，並使用該帳戶資金繳納保險費。

不料，劉振強去世後，劉仲文擅自將保險契約解約，領走解約金3173萬248元據為己有，以致三民書局權益受損，因此訴請法院判決劉仲文應返還該3173萬248元。

士林地院認為，三民書局未證明與劉仲文間就帳戶或保險契約成立借名關係，判三民書局敗訴。三民書局不服判決，上訴高等法院。

高等法院審理後採信一審見解，認為三民書局無法證明劉振強是代表三民書局向劉仲文借名投保，及劉仲文明知，或可得而知其名義是供三民書局使用，因此三民書局不得依委任關係請求劉仲文返還解約金，且其辦理解約領取解約金，就三民書局而言，亦未構成不當得利或侵權行為。

高院也指出，三民書局只是三民事業體轄下其中1間公司，三民書局未證明劉振強及其長子劉仲文間已約定保險契約所取得款項均應歸於三民書局，或三民書局有取得直接向劉仲文請求給付的權利，因此今仍判三民書局、劉仲傑敗訴。

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