屏東三山國王廟解雇78歲廟祝 違反勞基法判賠69萬元

屏東縣九如九塊厝三山國王廟是地方知名的廟宇。（記者葉永騫攝）

2024/03/26 13:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣知名廟宇九如鄉九塊厝三山國王廟，因為78歲的鄧姓廟祝生病住院，廟方予以解雇，被廟祝提告違反勞基法，要求資遣費、補足薪資等費用，屏東地方法院審理認為，廟方違反勞基法，應該給付廟祝69萬1386元。三山國王廟主委許仁壽表示，廟祝不應該用勞基法認定，否則此例一開，許多的廟宇都頭痛，廟方將會提出上訴。

鄧姓廟祝自104年6月12日到九如九塊厝三山國王廟擔任職廟祝工作，薪資言明每月20000元，工作內容為每日清晨5點負責開廟門、整理廟內外清潔、敬香奉茶約1至2個小時後，再至廟外即位於村莊內四方位之東西南北營，進行清潔、敬香奉茶等工作（早晚各一次），再返回廟宇後則從事服務香客、引領其參拜路線等工作，下午工作結束後會返家短暫休息，直至晚上約8點再至廟宇將外營及本廟之廟門關閉後返家。

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廟祝任職時間長且無加班費，全年無休假也沒有特別假日，廟方也沒有提撥6％之勞工退休金，每月薪資均低於歷年之法定基本薪資，112年2月13日因病住院後，廟方於3月16日告知即日解雇，並未給予資遣費及預告工資，因此鄧姓廟祝認為廟方違反勞動基準法請求被告給付住院期間工資、基本工資差額、加班費、未提撥之勞工退休金、資遣費及預告工資、職災補償金等費用，屏東地方法院判處廟方應該給付69萬1386元。

主委許仁壽表示，廟方雇用鄧姓廟祝時已70歲，為退休人員，當時就口頭言明薪資內容，廟祝算是半個志工，是為神明服務，並不能依勞基法來算，許多廟宇都是以這種模式雇用，法官用勞基法來判，衝擊很大，將造成許多廟宇的困擾，廟方因此會提起上訴。

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