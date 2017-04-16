詐騙集團新招 仿電影橋段環環扣且「看完要燒毀」…

2017-04-16 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓陸配接到「假公務員真詐財」電話，對方先將偽造公文透過超商傳真機傳給蔡女取信後，威脅蔡女看完公文要立即燒掉，否則涉洩密警察會上門抓人帶她遊街，搞得蔡女幾乎精神崩潰甚至萌生尋短念頭，所幸就在她臨櫃準備匯款40萬元到人頭帳戶時被機警的郵局人員察覺有異報警及時阻詐。

警方調查，蔡女日前接到自稱板橋郵局的林姓女櫃檯員來電，表示有人在郵局要提領她戶頭內的50萬元，且該帳戶涉及詐騙請她打電話報案，蔡女掛掉電話不予理會卻馬上接到自稱桃園警察局警官來電，指她販賣的人頭帳戶已被金管會列管且個人資料已被盜用開戶，在中國信託有非法金流高達數百萬，案子已由桃園法院偵辦中。

隨後對方要她到附近超商接收法院傳真公文，得知蔡女已上鉤威脅看完公文後要立即燒掉以免洩密，更不能向別人洩漏案情，否則警察會用手銬和腳鐐上門抓人帶她遊街，蔡女不疑有他馬上趕回家開啟瓦斯爐燒掉公文。

接著對方每日撥打數通電話向蔡女說明「案件進度」，並用「對帳」名義陸續得其他銀行存款明細，再分次指示蔡女把帳戶內人民幣換成新台幣轉存到郵局，直到前天要蔡女把40萬存款匯至指定銀行帳號「代管」才露出馬腳。

所幸當天遇到機警的郵局余姓股長直覺有異向第一分局民權派出所報案，警員林宥任趕抵時蔡女手機正好響起，林員立即接起電話當場拆穿詐騙手法及時阻詐，蔡女這才露出微笑直說這幾天被煩到茶不思、飯不想，幾乎精神崩潰，甚至想要一死了之，很感謝林員到場救她。

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