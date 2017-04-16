詐騙集團新招 仿電影橋段環環扣且「看完要燒毀」…
2017-04-16 11:47
〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓陸配接到「假公務員真詐財」電話，對方先將偽造公文透過超商傳真機傳給蔡女取信後，威脅蔡女看完公文要立即燒掉，否則涉洩密警察會上門抓人帶她遊街，搞得蔡女幾乎精神崩潰甚至萌生尋短念頭，所幸就在她臨櫃準備匯款40萬元到人頭帳戶時被機警的郵局人員察覺有異報警及時阻詐。
警方調查，蔡女日前接到自稱板橋郵局的林姓女櫃檯員來電，表示有人在郵局要提領她戶頭內的50萬元，且該帳戶涉及詐騙請她打電話報案，蔡女掛掉電話不予理會卻馬上接到自稱桃園警察局警官來電，指她販賣的人頭帳戶已被金管會列管且個人資料已被盜用開戶，在中國信託有非法金流高達數百萬，案子已由桃園法院偵辦中。
隨後對方要她到附近超商接收法院傳真公文，得知蔡女已上鉤威脅看完公文後要立即燒掉以免洩密，更不能向別人洩漏案情，否則警察會用手銬和腳鐐上門抓人帶她遊街，蔡女不疑有他馬上趕回家開啟瓦斯爐燒掉公文。
接著對方每日撥打數通電話向蔡女說明「案件進度」，並用「對帳」名義陸續得其他銀行存款明細，再分次指示蔡女把帳戶內人民幣換成新台幣轉存到郵局，直到前天要蔡女把40萬存款匯至指定銀行帳號「代管」才露出馬腳。
所幸當天遇到機警的郵局余姓股長直覺有異向第一分局民權派出所報案，警員林宥任趕抵時蔡女手機正好響起，林員立即接起電話當場拆穿詐騙手法及時阻詐，蔡女這才露出微笑直說這幾天被煩到茶不思、飯不想，幾乎精神崩潰，甚至想要一死了之，很感謝林員到場救她。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 美景藏險 詩人籲少種落羽松
- 終結歐巴馬慣例 白宮拒公開訪客名單
- 馬林魚逆襲 換大都會輸1分
- 星期專論》第二次韓戰會不會爆發？
- 自由廣場》從虎尾前瞻雲林
- 志明就是我！ 彭浩翔自誇帥勝余文樂
- 今日MLB戰績
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- 詭！等紅燈被紅衣女碰一下 男子當場暴斃
- 冷眼集》國民黨查賄沒動作 只見臭口水
- 桌球賽也搞奧步！ 中媒擅自改稱「中國台北隊」
- MLB》小熊老大好狂！本季首轟直射電視牆（影音）
- LPGA樂天錦標賽》南韓張洙連 今搶第一冠
- 台灣「天空之城」 被指向傳說中泰雅族發源地
- 加索兄弟鬩牆 馬刺有20年功力背書
- 維也納列車相撞 9人受傷
- 湖子內區段徵收區 車禍頻傳
- 捷運不只到彰化 還要爭取到南投
- 自由廣場》原住民專任族語教師
- MLB》泥鰍哥是你？ 洋基小將泳姿翻身美技躲觸殺（影音）
- 《中英對照讀新聞》Korea to spend W38.4tr in 2017 to tackle low birthrate, aged society 韓國2017年將投入38.4兆韓元因應低出生率、高齡社會
- 48企業出征牧德盃 市值逾台股40％
- 〈婚姻應援團〉還老公一個專屬空間
- 北港朝天宮媽祖遶境 「犁炮」展氣勢
- 英媒︰阿塞德仍有數百噸化武
- 八田與一雕像遭斷頭 組專案小組調查
- 天行者路克自爆曾熱吻莉亞公主 「像慾火焚身的青少年一樣」
- 福山：中國短期內無法走向民主
- 苗栗寄養家庭僅40戶 兒少安置需排隊
- 資安管理法草案 拚月底提報政院院會
- 濃眉大眼神情憂鬱 仔仔8月大愛女萌樣被捕捉
- 台灣下次除名？央行：難預期
- 不怕薪水減半 護理師轉戰長照站
- 奶大贏一半！AV新人長相普普 賣贏三上悠亞還靠這招
- 呂秀蓮：林宅血案當然是「他們」幹的
- 防堵垃圾菜 柯：人民道德政府難抓
- 5月路考 駕訓班籲配套
- 川普對北韓策略「最大施壓但接觸」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詐騙集團新招 仿電影橋段環環扣且「看完要燒毀」…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分