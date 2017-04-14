承辦人誤把勞保月退勾成1次領 勞部不讓阿伯改

2017-04-14 21:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕63歲曾姓男子去年向公司辦理退休，並申請按月給付勞保老年年金，不料承辦人竟手滑選成一次請領，曾男發現後急忙具狀申請審議，但被勞動部以違反《勞工保險條例》為由駁回。台北高等行政法院審理後，痛批勞動部違反憲法保護工作權的意旨，改據《民法》判勞動部應讓曾男按月領款，可上訴。

去年1月間，住在桃園的曾男向任職多年的機電工廠申請離職退保，原本打算按月領取老人年金，不料陶姓承辦人協助填單時卻筆誤選成一次領取，8天後曾男收到勞動部寄來的處分書發現有誤，急忙申請審議，但被勞動部依《勞工保險條例》第58條第2項中「經保險人核付後不得變更」之規定駁回。

曾男無奈指出，勞動部將注意義務全歸責於勞工，對非出於本意而勾選錯誤的勞工很不公平，且他一次領取金額為219萬5000元，若改成按月領取，只要5年8個月就可達到同樣金額，主管機關應可發現不合理，卻未與他確認，「這對勞動部可能只是一張申請單，對我卻是後半輩子的生活保障！」

法院審理後認為，該文件欄位本應由曾男自行填寫，因曾男不諳申請手續，陶姓承辦人才協助填單，其性質上屬於「傳達人」而非「代理人」，依法不得以自己意思改變曾男的選擇；而曾男既無從預見會傳達錯誤，本身也無過失，本案符合《民法》第89條「因傳達人或傳達機關傳達不實者」，勞動部應給予更正。

法官並在判決中批評，勞動部過去受理老年給付時，都會以簡訊通知當事人結果，本案卻以曾男沒留手機號碼為由未予聯絡，而沒有試圖透過投保單位詢問曾男，未見任何積極協助或釐清事實的舉措，不合乎憲法保障高齡工人工作權的要求；此外勞動部引用《勞工保險條例》拒絕曾男更正，也不符該條例原本的立法意旨。