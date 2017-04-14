已洩漏之秘密不另構成洩密罪？ 馬英九出庭 北檢有防備

2017-04-14 19:30

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九涉嫌將前檢察總長黃世銘洩漏的偵查秘密，轉告給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強；台北地院今首度開庭，馬英九委任律師蔡茂松，舉北檢發言人張介欽當初起訴黃世銘洩密案時的簽呈，引用最高法院判例意旨，已洩漏之秘密不另構成洩密罪為例；想以此替馬脫罪；對此，張介欽今天不予回應。

馬英九委任律師蔡茂松今當庭指出，北檢主任檢察官張介欽當初偵辦黃世銘洩密案時，於102年10月31日的簽呈第5頁提及「總統將被告所報告之內容以口頭方式轉知於2人（此部分事實依照最高法院17年9月19日決議及92年度台非字第33號、97年度台上字第5954號、98台上字第1140號判決意旨，已經洩漏之秘密，不為秘密之本旨，應無洩密可言，不另構成洩密罪）」。

張介欽的簽呈第6頁，針對當時在黃世銘洩密案偵查期間，並未被列被告的馬英九提及：「（因關說案之內容據上述最高法院17年9月19日決議及92年度台非字第33號、97年度台上字第5954號、98台上字第1140號判決意旨，已經洩漏之秘密，不為秘密之本旨，應無洩密可言，不另構成洩密罪，且亦未具體指示應提出任何資料予行政院長，故不構成教唆洩密及違反通訊保障及監察法罪嫌，爰不另簽分偵辦）」；指馬英九不構成洩密罪，也不構成教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法等罪嫌。

然而，依照北檢日前起訴馬英九的起訴書來看，北檢已針對「已洩漏之秘密不另構成洩密罪」的部分，提出最高法院刑事判決的見解，關於馬英九當時因其總統職務，而知悉黃世銘所提供偵辦中的「100特他61案」偵查內容，認為只要該秘密內容洩漏後，僅存在少數特定對象間，尚乏公示週知性，對其他人及公眾而言仍處於秘密狀態，馬英九仍應負保密義務。

北檢起訴書引用最高法院100年度台上字第6422號、最高法院101年度台上字第2970號刑事判決意旨；關於「已洩漏之秘密不為秘密」，是針對被交付及收受秘密的收受者而言，除非已洩漏之秘密的收受者為公眾，才不算是秘密，若該秘密未公布予公眾，收受秘密者另洩漏或交付給其他不應知悉秘密者，仍應成立犯罪。

起訴書指出，針對馬英九洩漏黃世銘交付的偵查秘密的部分，當時100特他61案，無論形式或實質上，均仍在刑事偵查階段，所以相關偵查內容均應保密；馬英九雖是因黃世銘洩密後才獲知相關偵查內容，但該內容僅存在少數特定對象之間，尚乏公示周知的性質，本質上仍具非公知性；簡單來說，該秘密對其他人及公眾而言，仍處於秘密狀態，馬英九因其總統職務而獲悉相關偵查秘密，仍須負保密義務。