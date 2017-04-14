已洩漏之秘密不另構成洩密罪？ 馬英九出庭 北檢有防備
〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九涉嫌將前檢察總長黃世銘洩漏的偵查秘密，轉告給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強；台北地院今首度開庭，馬英九委任律師蔡茂松，舉北檢發言人張介欽當初起訴黃世銘洩密案時的簽呈，引用最高法院判例意旨，已洩漏之秘密不另構成洩密罪為例；想以此替馬脫罪；對此，張介欽今天不予回應。
馬英九委任律師蔡茂松今當庭指出，北檢主任檢察官張介欽當初偵辦黃世銘洩密案時，於102年10月31日的簽呈第5頁提及「總統將被告所報告之內容以口頭方式轉知於2人（此部分事實依照最高法院17年9月19日決議及92年度台非字第33號、97年度台上字第5954號、98台上字第1140號判決意旨，已經洩漏之秘密，不為秘密之本旨，應無洩密可言，不另構成洩密罪）」。
張介欽的簽呈第6頁，針對當時在黃世銘洩密案偵查期間，並未被列被告的馬英九提及：「（因關說案之內容據上述最高法院17年9月19日決議及92年度台非字第33號、97年度台上字第5954號、98台上字第1140號判決意旨，已經洩漏之秘密，不為秘密之本旨，應無洩密可言，不另構成洩密罪，且亦未具體指示應提出任何資料予行政院長，故不構成教唆洩密及違反通訊保障及監察法罪嫌，爰不另簽分偵辦）」；指馬英九不構成洩密罪，也不構成教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法等罪嫌。
然而，依照北檢日前起訴馬英九的起訴書來看，北檢已針對「已洩漏之秘密不另構成洩密罪」的部分，提出最高法院刑事判決的見解，關於馬英九當時因其總統職務，而知悉黃世銘所提供偵辦中的「100特他61案」偵查內容，認為只要該秘密內容洩漏後，僅存在少數特定對象間，尚乏公示週知性，對其他人及公眾而言仍處於秘密狀態，馬英九仍應負保密義務。
北檢起訴書引用最高法院100年度台上字第6422號、最高法院101年度台上字第2970號刑事判決意旨；關於「已洩漏之秘密不為秘密」，是針對被交付及收受秘密的收受者而言，除非已洩漏之秘密的收受者為公眾，才不算是秘密，若該秘密未公布予公眾，收受秘密者另洩漏或交付給其他不應知悉秘密者，仍應成立犯罪。
起訴書指出，針對馬英九洩漏黃世銘交付的偵查秘密的部分，當時100特他61案，無論形式或實質上，均仍在刑事偵查階段，所以相關偵查內容均應保密；馬英九雖是因黃世銘洩密後才獲知相關偵查內容，但該內容僅存在少數特定對象之間，尚乏公示周知的性質，本質上仍具非公知性；簡單來說，該秘密對其他人及公眾而言，仍處於秘密狀態，馬英九因其總統職務而獲悉相關偵查秘密，仍須負保密義務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 前瞻公聽會第三場》陳良基：台灣還有類比、假數位
- Uber8.3億罰款 交部︰追討到底
- 黑寡婦獨立電影遲遲沒消息 美國隊長說話了！
- 綠色大學去年評比 暨大居全球51名
- 高市力推「工地圍籬綠美化」 轉變工地刻板印象
- 南向政策奏效 柬埔寨包機首次降落台中國際機場
- 北韓情勢緊張 外交部：暫無警示，隨時應變
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 衰沾腥手人妻白百何 彭于晏闢謠「無不正常關係」
- 胡勝正赴總統府開會卻送醫 留院觀察兩天
- 40年來首次！ 基督教教會凱道露宿為國家禱告
- 支援新南向 高市議員推南部境外理財中心
- 杜汶澤狠嗆曾志偉 黃秋生暗指該反省
- 環團批市長「背信忘義」 鄭文燦：開發應遵守保育規範 立場未改變
- 《晶妙絕倫》繆斯女神
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 【感覺紀事簿】 原來只是這樣
- NBA》對勇士勢在必得 里拉德：第6戰拿下首輪
- 買不起iPhone自己組！ 洋男僅花9千元組出6S
- 台灣國際行進樂隊公開賽 桃園索票入場
- 綠衫軍複製2008年冠軍路 就怕騎士亂
- 廢溶劑灌水增重 業者圖詐補助
- 爆紅凱利受訪 亂入女超不受控
- 童仲彥願宣導家暴防治 官員「一句話」讓他囧爆...
- 林志玲交殷琪姪子？嫁中國富商？林爸爸這樣說
- 緩起訴金中央管 社福團體難爭補助
- 吳慷仁酒醉告白邵雨薇 迷濛表情超有魅力
- 朴有天未婚妻與金在中關係匪淺？被爆曾在他家自拍炫耀
- 漏水又落磚要修繕 台東圖書館休館12天
- 《謠言終結站》 牛奶含大量磺胺劑？ 食藥署：錯誤資訊
- MLB》柳賢振又挨轟 道奇客場不敵小熊 （影音）
- 高雄去年酒駕傷亡數 仁武區最多
- 三峽祖師廟重建70歲 展前輩畫家名作
- 大膽！中國網友這樣稱呼習近平 遭判刑2年
- NBA》失掉龍頭沒關係 詹皇撇輪休放眼連霸
- 學起來！艾莉絲旅行險遭狼爪 驚魂一瞬這樣脫困
- 不捨！周元雨天直播親口宣布 516就要當兵去
標題：已洩漏之秘密不另構成洩密罪？ 馬英九出庭 北檢有防備
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email