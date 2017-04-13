小燈泡命案審理近尾聲 母發2600字聲明提4大建言

2017-04-13 15:09

〔記者黃捷／台北報導〕王景玉去年3月犯下小燈泡命案，隨著精神鑑定報告出爐，審理漸接近尾聲，士林地方法院排定今天下午2點開庭，小燈泡母親王婉諭及委任律師上午皆在臉書上，發表長達2600餘字的最終意見陳述，向法院提出4點建議，希望「讓小燈泡的犧牲，能在絕地裡找到價值」。

最終意見陳述指出，案發初期媒體過度報導，不僅讓民眾仇恨被告，同時也對小燈泡雙親產生壓力，家屬至今仍深感痛苦，「無疑是造成二次傷害」，且在案件偵查階段，案情外洩導致媒體與家屬間產生資訊落差，偵查不公開原則仍待檢討改善。

此外，本案犯罪事證明確，檢辯攻防焦點集中在王景玉責任能力、再犯風險與教化可能，但從鑑定報告中可窺知，本案犯罪不只是個人罪惡或病態，尚有社會連帶疏漏問題，政府因關注犯罪人的生命史、人格發展史、重大機轉以及犯罪心理成因，主動關懷高危險人群，「我們需要拆彈人員，而不只是等到爆炸之後清理現場」。

而王景玉經強制拘禁、治療後，精神狀況雖稱穩定，但至今仍無病識感，缺乏同理心，對於像這樣的犯罪人犯行防治，需要多方的支援與努力，希望法院能在本案判決書中，回饋社會安全系統的建置，指出共同預防此類犯罪之迫切性。

最後，刑罰必要性毋庸置疑，但家屬也看到刑罰的極限，而在這極限之外，尚有無止盡的人性與社會試煉，那裏或許也有防止犯罪的答案，希望法院仔細審酌犯罪心理構成、犯罪行為成因、生命史中其他社會角色的影響，引起更多改善社會關係的行動，「那麼被害人小燈泡的犧牲，就能在絕地裡找到價值。」