| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

砂石車連續衝撞 幸無人員傷亡

2017-04-08  12:03

［記者黃淑莉／雲林報導］台1省道雲林斗南段附近，今天早上發生一起砂石車衝撞路樹、電線桿及自來水管後衝入稻田意外，司機受困車內，經消防人員搶救送醫急救，撞斷電桿造成附近工廠、民宅停電，台電人員獲報搶修。

斗南分局今天早上9點50分左右接獲報案，指斗南苓德路、雲科路路口有砂石車車禍，新光派出所員警到場，發現砂石車司機受困車內，趕緊通報消防局前往救護，斗南消防分隊出動器材車、救護車前往搶救，將司機車內救出後送醫急救。

警方初步了解，43歲劉姓男子駕駛砂石車到附近載運土方，載完1車後要再回工地清運，沿著雲科路行駛至苓德路口時，不知何故失控衝撞分隔島，撞倒路樹後越過機慢車道，再撞斷電線桿及自來水管線分水筏後，車頭衝入路旁稻田，地上留有剎車痕近百公尺。

電線桿因遭撞斷，造成附近多家工廠、20多戶民宅停電，現由台電人員搶修中，預計要下午才能恢復供電，車禍原因由警方調查中。

廣告
  • 斗南苓德路、雲科路路口今天早上發生砂石車衝撞路樹、電線桿意外。（記者黃淑莉攝）

    斗南苓德路、雲科路路口今天早上發生砂石車衝撞路樹、電線桿意外。（記者黃淑莉攝）

  • 砂石車衝撞路樹、電線桿後，車頭衝入稻田。（記者黃淑莉攝）

    砂石車衝撞路樹、電線桿後，車頭衝入稻田。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失控衝撞 撞斷電桿 砂石車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：砂石車連續衝撞 幸無人員傷亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.