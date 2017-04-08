砂石車連續衝撞 幸無人員傷亡

2017-04-08 12:03

［記者黃淑莉／雲林報導］台1省道雲林斗南段附近，今天早上發生一起砂石車衝撞路樹、電線桿及自來水管後衝入稻田意外，司機受困車內，經消防人員搶救送醫急救，撞斷電桿造成附近工廠、民宅停電，台電人員獲報搶修。

斗南分局今天早上9點50分左右接獲報案，指斗南苓德路、雲科路路口有砂石車車禍，新光派出所員警到場，發現砂石車司機受困車內，趕緊通報消防局前往救護，斗南消防分隊出動器材車、救護車前往搶救，將司機車內救出後送醫急救。

警方初步了解，43歲劉姓男子駕駛砂石車到附近載運土方，載完1車後要再回工地清運，沿著雲科路行駛至苓德路口時，不知何故失控衝撞分隔島，撞倒路樹後越過機慢車道，再撞斷電線桿及自來水管線分水筏後，車頭衝入路旁稻田，地上留有剎車痕近百公尺。

電線桿因遭撞斷，造成附近多家工廠、20多戶民宅停電，現由台電人員搶修中，預計要下午才能恢復供電，車禍原因由警方調查中。