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伸狼爪摸姪女下體 色伯父辯：不小心碰到

2017-04-05  23:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕40多歲的男子阿成（化名）與12歲姪女一家人同住，去年5月17、18日，涉嫌趁姪女熟睡時，兩度潛入姪女房間，對姪女伸出狼爪，撫摸她胸部及下體，還咬姪女臉頰，姪女因害怕不敢反抗，向姊姊訴苦，姊姊翌日告訴學校老師報警處理。

新北地檢署開庭時，阿成否認犯行，辯稱因姪女常將手機藏在棉被或身體下面，為管控姪女玩手機時間，不讓她玩太久，可能他在找手機的時候，不小心碰觸到姪女身體。

因姪女提及此事會不停哭泣，加上阿成測謊未過，檢方因此不採信阿成供詞，今依加重強制猥褻罪嫌將他起訴。

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  • 40多歲的男子阿成（化名）與12歲姪女一家人同住，去年5月間涉嫌趁姪女熟睡時，兩度潛入姪女房間，對姪女伸出狼爪。（情境照）

    40多歲的男子阿成（化名）與12歲姪女一家人同住，去年5月間涉嫌趁姪女熟睡時，兩度潛入姪女房間，對姪女伸出狼爪。（情境照）

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