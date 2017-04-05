伸狼爪摸姪女下體 色伯父辯：不小心碰到
2017-04-05 23:04
〔記者陳慰慈／新北報導〕40多歲的男子阿成（化名）與12歲姪女一家人同住，去年5月17、18日，涉嫌趁姪女熟睡時，兩度潛入姪女房間，對姪女伸出狼爪，撫摸她胸部及下體，還咬姪女臉頰，姪女因害怕不敢反抗，向姊姊訴苦，姊姊翌日告訴學校老師報警處理。
新北地檢署開庭時，阿成否認犯行，辯稱因姪女常將手機藏在棉被或身體下面，為管控姪女玩手機時間，不讓她玩太久，可能他在找手機的時候，不小心碰觸到姪女身體。
因姪女提及此事會不停哭泣，加上阿成測謊未過，檢方因此不採信阿成供詞，今依加重強制猥褻罪嫌將他起訴。
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