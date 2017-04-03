清明祭祖 火警飆至平日6倍 消防員累翻

消防署統計，昨（2）日全台受理火警件數達921件、為平日的6倍，今日破千件機會非常高，讓消防人員疲於奔命。（記者徐聖倫翻攝）

2017-04-03 19:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕真的疲於奔命！近日為清明連假，民眾紛紛祭祖掃墓，這時也是打火弟兄最忙的時刻。消防署統計，2日全台受理火警件數，統計就有921件。消防署副署長江濟人表示，平日的受理火警件數大約在130至150左右，故推斷公墓火警數保守估計就有700件以上。

江濟人說，全台平日火警受理總數約130至150件，過年期間則有400至500件，而昨日統計全台就有921件，足足是平日的6倍有餘，且1日陰雨，估計民眾集中在昨、今進行祭祖掃墓，就往例看來，今日破千件機會非常高。

江呼籲，清明祭祖，消防同仁們實質在各大公墓進行駐點，為避免過多火警，民眾掃墓時務必向公墓駐點人員領取消防水袋或自備水桶，燒完紙錢後也務必將火源熄滅後再行離去，謹記「清明防火4不2記得：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；記得滅餘燼、記得收垃圾」。