| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
運將站崗求愛 遭對方父親刺死 發票對了沒？1～2月開出17張千萬中獎發票 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

清外圍毒品逼竊嫌現身 警「抽池專案」奏效

2017-03-30  08:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕毒癮嚴重的池姓竊嫌在新竹地區不斷偷車以換取毒品，警方採取斷絕其毒品來源方式，巧妙地從外圍逼他現身，結果這招「抽池專案」果然奏效，今晨警方順利將他逮捕，還起出百支作案用汽車鑰匙，全案擴大偵辦。

1月初二分局轄內發生汽車竊盜案，隊長劉煥清指示專案小組全力查緝，幹員先至各失竊地點周邊調閱監視器，共調新竹市、縣警察局監錄系統共百餘支，終於鎖定池姓男子等人涉嫌多件汽車竊盜案，立即展開追查。

緝毒肅竊經驗豐富的副隊長陳玉霖、分隊長姜守鼎，先期採布線方式，得知池嫌租住於南大路新竹國小周邊，但無正確位置，姜守鼎採「區塊清查」，將該區域分為四大塊，利用夜間逐塊清查所有車輛，同時得知池嫌白天均前往新竹縣湖口、關西及桃園市龍潭、大溪及苗栗縣頭份、造橋地區，警方亦於該地區撒網，採斷其藥源逼他回新竹市方式展開「抽池專案」。

至此池嫌外縣市朋友深怕受其連累，均與其畫清界線，今天凌晨幹員接獲線報，得知池嫌已前往南大路底朋友家，立即前往埋伏，並於池嫌欲上車離開時上前逮捕。

警方當場查獲第二級毒品約20公克、竊車工具一批、各廠牌汽車鑰匙100支及贓車1部，偵訊後池嫌坦承涉及新竹市轄境12件汽車及1件機車竊盜案，將持續擴大清查共犯及所涉案件，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方逮捕池姓竊嫌並起出百支汽車鑰匙等贓物。（記者蔡彰盛攝）

    警方逮捕池姓竊嫌並起出百支汽車鑰匙等贓物。（記者蔡彰盛攝）

  • 警方圍堵策略奏效，當場逮捕池姓竊嫌。（記者蔡彰盛翻攝）

    警方圍堵策略奏效，當場逮捕池姓竊嫌。（記者蔡彰盛翻攝）

  • 警方還搜到為數不少的毒品。（記者蔡彰盛翻攝）

    警方還搜到為數不少的毒品。（記者蔡彰盛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：清外圍毒品逼竊嫌現身 警「抽池專案」奏效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.