清外圍毒品逼竊嫌現身 警「抽池專案」奏效
2017-03-30 08:42
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕毒癮嚴重的池姓竊嫌在新竹地區不斷偷車以換取毒品，警方採取斷絕其毒品來源方式，巧妙地從外圍逼他現身，結果這招「抽池專案」果然奏效，今晨警方順利將他逮捕，還起出百支作案用汽車鑰匙，全案擴大偵辦。
1月初二分局轄內發生汽車竊盜案，隊長劉煥清指示專案小組全力查緝，幹員先至各失竊地點周邊調閱監視器，共調新竹市、縣警察局監錄系統共百餘支，終於鎖定池姓男子等人涉嫌多件汽車竊盜案，立即展開追查。
緝毒肅竊經驗豐富的副隊長陳玉霖、分隊長姜守鼎，先期採布線方式，得知池嫌租住於南大路新竹國小周邊，但無正確位置，姜守鼎採「區塊清查」，將該區域分為四大塊，利用夜間逐塊清查所有車輛，同時得知池嫌白天均前往新竹縣湖口、關西及桃園市龍潭、大溪及苗栗縣頭份、造橋地區，警方亦於該地區撒網，採斷其藥源逼他回新竹市方式展開「抽池專案」。
至此池嫌外縣市朋友深怕受其連累，均與其畫清界線，今天凌晨幹員接獲線報，得知池嫌已前往南大路底朋友家，立即前往埋伏，並於池嫌欲上車離開時上前逮捕。
警方當場查獲第二級毒品約20公克、竊車工具一批、各廠牌汽車鑰匙100支及贓車1部，偵訊後池嫌坦承涉及新竹市轄境12件汽車及1件機車竊盜案，將持續擴大清查共犯及所涉案件，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
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