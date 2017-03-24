透天厝當大麻「栽種室」 還沒賣就被逮
2017-03-24 13:55
〔記者許國楨／台中報導〕連姓男子在租屋處栽種大麻，架設燈光、恆溫控制細心呵護，以為栽種數量不大，且藏在租屋處內可以掩人耳目，但還是被警方盯上昨上門查緝，當場起出毒品市值超過200萬的大麻植株、乾燥大麻花，警方研判幕後有販毒集團操控，深入追查中。
刑事局南部打擊犯罪中心日前接獲線報，中部地區有販毒集團為了取得大麻販售，唯恐大面積栽種太過招搖，採化整為零方式教唆小面積栽種，進一步查出30歲連姓男子涉嫌，會同南投縣竹山分局及台中市第六分局組成專案小組查緝。
警方昨天前往連男位在南投縣竹山鎮的設籍住處埋伏，見連男母親開門時迅速一擁而上，卻遍尋不著大麻，連母才表示，並未同住的兒子在台中市從事保全工作，平時租屋在南區。
警方立即轉赴台中連男租賃的透天厝查緝，當場起出活大麻5株，大麻半成品一株，乾燥大麻花成品200多公克，大麻種子6顆，毒品市值超過200萬元，連男供稱，暗中於租屋處栽種大麻，架設燈光、恆溫控制細心呵護，自以為栽種數量不大，且藏在租屋處內可以掩人耳目，未料仍被警方盯上。
連男說，因保全工作收入不高，僅能維持基本生活開銷，日前受到友人慫恿，由對方提供種子並傳授栽種技術，才在承租的透天厝三樓另闢「栽種室」，開始種植大麻，至今還未售出﹔警方則懷疑已有大麻流入毒品市場，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查幕後販毒集團。
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