同性婚姻釋憲 17位司法官當「法庭之友」挺同

同性婚姻釋憲案今舉行言詞辯論，挺同民眾在層層警方封鎖前揮舞彩虹旗支持同性婚姻。（記者楊國文攝）

2017-03-24 12:00

〔記者楊國文／台北報導〕針對同性婚姻釋憲案，憲法法庭今罕見召開言詞辯論庭，但日前高等法院法官錢建榮等17名法官、檢察官已聯名擬了一份「法庭之友意見書」送到司法院大法官，他們主張，《民法》不允許同性婚姻已違反《憲法》的平等原則，明確表達挺同立場。

這份法庭之友意見書是一、二審法官、一審檢察官等共17名司法官聯名提出，包括高等法院法官錢建榮、謝靜慧，7名地院法官包括田玉芬、時瑋辰、毛松廷、官怡臻、孫健智、陳布衣、張景翔，和8名地檢署檢察官陳俐吟、鄭子薇、吳忻穎、施家榮、王晴怡、王文咨、葉詠嫻、陳映妏等人。

司法院官員指出，法庭之友不是訴訟當事人，是為了表達贊成或反對某項法律解釋時，主動提出相關資訊與法律解釋的法律文書給法庭，來影響法庭決定的人。提出這種法律文書的人，就被稱為法庭之友。此外，一般法庭並無法庭之友制度，只有憲法法庭才有。