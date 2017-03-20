裁併終審法院 審不完仍由5法官合議審理

2017-03-20 09:33

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院研擬縮編終審法院的配套方案中，目前積案如山的終審法院，未來新制實施後，終審法院未結件數，將移撥給台灣高等法院和台北高等行政法院處理，且由5位法官開合議庭審理。

另外，第二審將採「事後審」或「嚴格續審制」，原則上不准當事人提出新事實或新證據，第三審採純粹法律審和許可上訴制，限縮上訴案件到終審法院，同時各審級還會採取強制律師代理或辯護制度，提高訴訟效率。

此外，第一審將採計畫審理，嚴格控制案件審理時間，並事先整理案件爭點，讓裁判更有效率。