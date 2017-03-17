臉書評論花蓮市長補選結果 段宜康挨告不起訴
2017-03-17 12:05
〔記者謝君臨／台北報導〕去年花蓮市長補選，國民黨籍候選人魏嘉賢勝出，民進黨籍立委段宜康在臉書發文痛批：「我可假裝尊重選舉結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」等言論，一名國民黨籍蔡姓老黨員自認受辱，控告段涉加重誹謗，台北地檢署偵辦期間，蔡男撤回告訴，北檢今將段宜康不起訴。
民進黨花蓮市長田智宣去年5月底病逝，因剩餘任期超過一半，依法須辦理補選，民進黨推出田的遺孀張美慧參選，國民黨則由縣議員魏嘉賢披掛上陣；去年8月27日選舉結果出爐，魏嘉賢獲得1萬7923票，張美慧1萬3958票，2人得票差距近4000票，國民黨成功奪回花蓮市的執政權。
事後，段宜康在臉書發文指：「我可假裝尊重選舉結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」等言論，引發爭議，事後刪文道歉，並稱：「為什麼非得厲言恫嚇、偵騎四出，才能維持乾淨的選舉環境？我為讓一向主導買票的政黨，在投票後還能繼續追打民進黨的候選人，令我們的支持者難堪道歉。」
檢方調查，一名國民黨籍的蔡姓老黨員看到段宜康的發文後，認為段的言論不但侮辱了國民黨，也侮辱了他，控告段涉加重誹謗罪嫌，不過後來蔡男撤回告訴，北檢因而將段宜康處分不起訴。
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