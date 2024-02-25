台南雜貨店老闆遭刺傷 警越區高雄逮兇嫌送辦

台南六分局員警將涉嫌殺傷雜貨店老闆的37歲陳姓男子（前中者）帶回警分局偵辦。（記者王俊忠攝）

2024/02/25 15:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新都路1家雜貨店，於24日近午11點許驚傳兇殺案，1名37歲陳姓男子昨早在高雄偷得機車後，騎贓車到這家雜貨店向老闆陳男佯稱要買酒，卻涉持剪刀朝老闆的臉、胸、手等部位刺殺，陳老闆流了一身血、逃到店外；陳嫌騎機車往高雄方向逃逸。陳老闆被送醫救治，挽回1命。警方今午越區到高雄查獲兇嫌，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

陳嫌落網後雖初步承認涉案，卻對犯案動機與過程交代不清，警方將進一步訊問釐清案情。

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據指出，涉案的陳姓兇嫌因竊盜案被橋頭地檢署通緝在逃，有詐欺、洗錢等案前科。昨天一早，陳嫌在高雄茄萣區偷走1輛機車，隨後騎失竊的贓車到台南南區新都路的這家雜貨店。據了解，陳嫌先進雜貨店買了1罐飲料，當場喝起飲料；約過了10幾分鐘，兇嫌再次折返店內說要買酒就拿出剪刀對老闆行凶。

雜貨店陳老闆當時為兇嫌介紹架上酒類商品，接著轉身整理貨品，陳嫌卻突然掏出預藏的剪刀朝老闆身上猛刺，過程中，被害的老闆數度抵抗，但陳嫌沒有停下，陳老闆上半身染滿鮮血；兇嫌衣服、安全帽也有噴濺血跡，受害老闆趁隙推倒兇嫌、跑到店外高呼救命，路過民眾見狀協助報警，陳嫌也騎機車往高雄方向逃逸，其犯案用剪刀則掉在店內。

受害的陳老闆被送到醫院救治後，傷勢回穩。陳老闆夫婦說根本不認識兇嫌，也未與人結怨，竟飛來橫禍；附近鄰居也議論紛紛「光天化日，老闆顧店竟遭客人刺殺」。警方調查得知老闆與兇嫌並不認識，警方鎖定兇嫌身分，今天中午到高雄三民區陳嫌的租屋處逮捕陳嫌，帶回案發轄區南市警六分局進一步訊問調查。

陳姓男兇嫌（左）涉持剪刀刺殺台南南區新都路上一家雜貨店的老闆（右）。（圖：民眾提供）

警方到高雄三民區一處公寓，逮捕涉拿剪刀刺殺台南雜貨店老闆重創的陳姓男通緝犯。（圖：警方提供）

警方到高雄三民區一處公寓，逮捕涉拿剪刀刺殺台南雜貨店老闆重創的陳姓男通緝犯。（圖：警方提供）

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