大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」

4年前的洪仲丘案，引發各界關注。（資料照，記者張軒哲翻攝）

2017-03-17 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕4年前喧騰一時的洪仲丘遭虐死案，高等法院昨辯論終結，而事情也出現轉折，洪家父母與其中6名被告達成和解，洪母還當庭幫被告們求情，說「大家辛苦了」。

綜合媒體報導，昨天高院開辯論庭，全案訂於6月28日宣判。涉案的542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲等5人與洪家父母和解，要將和解金捐給公益團體，洪的父母請求法官從輕量刑。

昨天劉延俊等5名被告在休庭期間，向洪仲丘的父母懇求原諒；而本案另一名被告管理士陳毅勳，則在前年就獲洪家父母諒解。洪母在庭訊上表示，他們始終相信人性本善，也感謝與許多人達成和解，「大家辛苦了」。

沈威志：沒有真相的和解 不是真的和解

雖與6名被告和解，洪母卻無法諒解堅持無罪的前少將旅長沈威志，痛批他沒有愧意、卸責「比士官還沒擔當」。沈威志則表示，他也承受很大壓力，洪仲丘死亡他也很遺憾，但沒有真相的和解，並不是真的和解。洪家委任律師痛批，國家沒有正義就如同強盜集團，沈當場反擊：「不要因為要把我入罪，就把國軍形容為黑幫！」他強調，出庭是要講清楚，不是卸責，事發後他慰問洪家，對家屬提出的要求，能做到的全部去做，說他故意修理部屬，他不認同。

洪仲丘的姊姊洪慈庸則說，對於父母願意和解表示尊重，但對一些被告仍無法諒解，她說，弟弟違規帶手機該受罰，但不會是這種結果。

洪仲丘案發生於2013年7月，原定於7月6日退伍，卻在7月4日死亡，由於生前疑似遭虐或關係其他醜聞，引發全國關注，立法院迅速修法，終結軍審制度，本案回歸普通法院審理，桃園地檢署起訴18人，去年9名軍士官被最高法院撤銷發回更審，其餘9名士官兵則判無罪、緩刑或易科罰金確定。

2013年發生洪仲丘遭虐死案，引發各界關注，公民1985行動聯盟發起為洪仲丘送行，當時有數萬民眾參與。（資料照，記者羅沛德攝）