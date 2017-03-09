詐騙集團使詐 賣麵老婦1600萬元飛了

警方查扣到的假檢警證物。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-09 13:46

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名70歲林姓婦人，平時在金華街賣麵為生，她與丈夫生性勤儉，一手將兒女拉拔長大，並積存了千萬積蓄。未料，去年12月，林婦接到詐騙集團的電話，先後交出現金、存摺、金融卡等，總共被騙走1600萬元。林婦女兒事後發現母親出現焦慮、緊張狀況，進一步追問才發現遇詐。

警方布線追查，昨天循線到桃園逮捕該詐騙集團的劉姓車手等5人，並查扣車手們去盜領時穿著的衣物，除將他們依詐欺罪嫌送辦，也將擴大追查幕後的詐騙集團。警方說，儘管抓到詐騙集團的車手，但林婦被騙的1600萬恐追不回。

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