| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

多日聯繫不上胞弟 兄著急報案卻見遺體

2017-03-03  16:27

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名57歲的李姓男子，今天下午1時許被兄長發現陳屍在幸福路巷內住處，警消獲報趕抵，發現李男已身亡多日，住處地上擺有酒罐，因屋內並無打鬥痕跡，初步已排除他殺可能，將待檢警相驗遺體確認死因。

警消調查，李男有酗酒習慣，日前因身體不適曾到醫院就醫住院，前幾天才出院返家，偶爾會與兄長見面，李男兄長因多日聯繫不上弟弟，察覺有異報案，請求消防人員破門救援，不料進屋後見弟弟已身亡多日。

警方表示，現場並無遺書，初步推判有酗酒習慣的李男，可能因為前幾日天氣寒冷，引發身體不適，確切死因仍待檢警相驗。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 新北市新莊一名李姓男子被兄長發現陳屍在住處多日。（記者王宣晴翻攝自google地圖）

    新北市新莊一名李姓男子被兄長發現陳屍在住處多日。（記者王宣晴翻攝自google地圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 身體不適 酗酒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：多日聯繫不上胞弟 兄著急報案卻見遺體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.