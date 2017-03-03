多日聯繫不上胞弟 兄著急報案卻見遺體

2017-03-03 16:27

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名57歲的李姓男子，今天下午1時許被兄長發現陳屍在幸福路巷內住處，警消獲報趕抵，發現李男已身亡多日，住處地上擺有酒罐，因屋內並無打鬥痕跡，初步已排除他殺可能，將待檢警相驗遺體確認死因。

警消調查，李男有酗酒習慣，日前因身體不適曾到醫院就醫住院，前幾天才出院返家，偶爾會與兄長見面，李男兄長因多日聯繫不上弟弟，察覺有異報案，請求消防人員破門救援，不料進屋後見弟弟已身亡多日。

警方表示，現場並無遺書，初步推判有酗酒習慣的李男，可能因為前幾日天氣寒冷，引發身體不適，確切死因仍待檢警相驗。

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