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除夕夜麻雀停肩50分鐘 1歲女童父母：愛女來看我們

2017-03-03  13:44

［記者劉婉君／台南報導］台南市1歲翁姓女童1月23日被保母以「頭下腳上」姿勢摔落，頭部著地，經送醫急救後，在加護病房觀察1個多月，仍於昨天深夜宣告不治。女童父母今天淚憶愛女說，除夕夜曾有1隻麻雀停留在他們的肩上50分鐘，認為是愛女來看爸媽，「拜託檢察官查明真相，給我女兒一個公道。」

翁姓女童父母說，保母當天在事發1個小時後才通知家長，且語氣平順，懷疑事因不單純，拜託檢察官釐清真相。

翁母說，1歲4個月的女兒已經會叫爸爸媽媽，也開始學走路，卻遭遇這樣的事，住院期間都沒有清醒，想聽她再叫聲媽媽已經不可能，「如果可能的話，希望可以再把女兒生回來，讓我們有機會彌補她。」

翁父表示，除夕夜時，有1隻麻雀突然飛近，先後停在他倆夫妻的肩上，他們伸手摸牠肚子，並放女兒最愛聽的兒歌給牠聽，直到夫妻倆要開車離開時，麻雀才飛走，前後停留約50分鐘，因為一般來說，麻雀很怕人，夫妻倆認為，應該是女兒來看他們，事後請教神明，神明也說是女兒很愛他們，想念爸媽，所以回來看他們。

檢察官預計下午進行相驗，釐清女童死因。

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  • 1歲翁姓女童父母淚憶女兒，。（記者劉婉君攝）

    1歲翁姓女童父母淚憶女兒，。（記者劉婉君攝）

  • 1歲翁姓女童父母認為，除夕夜停在肩上50分鐘的麻雀，就是女兒來看爸媽。（記者劉婉君攝）

    1歲翁姓女童父母認為，除夕夜停在肩上50分鐘的麻雀，就是女兒來看爸媽。（記者劉婉君攝）

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