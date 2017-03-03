父親遺物竟見手榴彈 婦急報案

2017-03-03 13:22

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名45歲的陳姓婦人昨整理父親遺物時，意外發現一顆國造煙幕手榴彈，陳婦擔心有危險，抱著手榴彈急忙到丹鳳派出所報案，警方通知憲兵隊來調查了解後確認該手榴彈為已使用過的空殼，由未爆彈處理小組帶走處理。

軍警調查，陳婦父親今年1月過世，該手榴彈年代久遠經調查後確認為是煙霧彈，並沒有殺傷力。

軍警證實該彈藥由聯勤製造，供國家軍事使用，今晨將彈藥帶回，將持續調查軍用品流出源頭。