永采停業遭疑 勞工局：若脫產移送追繳

2017-02-27 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中永采烘焙坊的勞資糾紛案日前遭台中市政府勞工局重罰百萬，昨天永采突然貼出停業公告，此舉遭網友質疑是否有「脫產規避裁罰」疑慮，對此，勞工局則強硬表示，若敢趁機脫產，將移送行政執行署追繳，「該罰的，一毛都不會少」！

永采烘焙坊日前爆出實習生每日工時超過15小時，欲離職卻反遭永采求償59萬元，還威脅「我會搞到你們被退學」，且遭多名離職員工接連加碼爆料永彩的惡行惡狀。台中市勞工局介入調查，認定永采使勞工延長工時超過1個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等，違反勞基法第32條、第36條等規定，嚴重違反勞基法屬實，對永采裁罰新台幣100萬元，裁罰書最快會在228連假後寄出。

永采烘焙坊昨天突然貼出公告宣布停止營業，除了有不少網友狂酸「等風頭過了就會換名字再度開業」外，也有部分網友提出質疑，這是否為永采使出「金蟬脫殼之計」，藉脫產逃避百萬元裁罰？對此，勞工局則強硬表示，強調就算停業，相關程序仍會繼續進行，百萬罰單也會如期寄出，會有一段時間讓業者陳述意見，假使業者趁機脫產，必將移送行政執行署追繳。