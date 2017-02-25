救護車鳴笛太小聲？ 自小客一家5口遭撞翻車

自小客遭救護車撞擊，重心往左偏移。（記者李忠憲翻攝）

2017-02-25 21:52

〔記者李忠憲／台中報導〕大甲區今天下午4點發生一起救護車與自小客車車禍！40歲莊姓男子開一輛7人座自小客車，車上載蔡姓妻子及4名年紀2至10歲的子女，行經雁門路、新政路口時，遭1輛民間救護車從右側撞擊，整輛車翻倒在路中間，撞擊後還波及1輛停在路邊等救護車通過的自小客。車上除2歲莊姓女童坐在汽車安全座上，沒有明顯外傷，其他4人頭、臉、背部均有輕微擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

救護車21歲卓姓駕駛當時載著31歲黃姓女護士，正出勤準備去接病患，黃女因此受到輕傷，駕駛則只有驚嚇。

莊男供稱，當時他開在雁門路往南，車速約30公里，綠燈要過路口時，有聽到救護車的鳴笛聲，但聲音不大，他往左往右看都沒看到救護車，以為距離很遠，就直接開過路口，哪知道就被撞上。

大甲警分局交通分隊表示，經酒測發現雙方都沒有酒駕，初判是自小客車沒有禮讓救護車釀禍，將依道路交通管理處罰條例對莊姓男子開罰；過失傷害部分屬告訴乃論，若女護士提告也會依法送辦。