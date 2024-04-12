中國黑幫吸收中配買賣台灣護照 近50本遭中籍人士冒用入出歐洲

警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/12 12:29

〔記者邱俊福／台北報導〕中國福建省福州市當地黑幫組織，涉嫌吸收中國籍配偶鄭子娟，在國內收購我國民眾台灣護照，再以約30倍價格，賣給隱身義大利等歐洲國家的中國籍人士，牟取暴利，讓這些中國籍人士蒙混入境，現至少有近50本護照外流。刑事局國際科上月循線逮捕鄭婦、旗下成員與出售護照等9人送辦，另鄭婦的何姓中國籍老公在中國未到案，今宜蘭地檢署將鄭婦等10人起訴。

國際科表示，此案除嚴重損害台灣國際聲譽，並威脅遭冒用入境國家之邊境安全，形成其國安漏洞，也為我檢警針對違反「護照條例」內買賣護照牟利的犯罪分子，認定為有組織性的惡性重大犯罪集團，並以「組織犯罪防制條例」第3條前段發起具有牟利性之犯罪組織起訴首例。

請繼續往下閱讀...

國際科調查，56歲鄭婦，出生中國福建省福州市，2016年間曾偷渡來台遭查獲遣返，不久以假結婚方式，再度來台，當取得身分證後，隨即離婚，又跟何姓中國籍男子結婚，平時則於宜蘭地區的酒店陪酒，維持生計。

去年9月間，鄭婦與身在中國的何姓老公，被福州市當地黑幫組織吸收後，接受其指示向多名國人收購，或者借貸、抵債名義或透過網路社群媒體廣告收購之方式，以每本7000元至1萬元不等的價格取得台灣護照。

隨後，先將護照頁面翻拍並透過通訊軟體傳送給境外共犯，確認有無合適的冒用人選後，根據境外犯嫌所提供的收件地址，將護照寄往歐洲（希臘、西班牙、義大利）與印尼等地，再由境外人蛇集團以每本1萬歐元（約30萬台幣），高價販售給中國籍犯嫌不法出入境運用。

國際科於接獲歐洲地區執法單位通報，表示近期發現近50本台灣護照被不明中國籍人士冒用入出歐洲地區，研判有跨國人蛇集團，利用台灣護照在全球110個國家享有免簽入境待遇優勢，從事偽變造或冒用我國護照，除造成各國國境管制漏洞外，持用不法取得我國護照入境歐洲地區犯嫌，動機亦恐有國安目的。

經組成專案小組追查，上月6日、20日陸續逮捕鄭婦，以及旗下負責收取護照的賴男、沈男、林男等3人與出售台灣護照的5人，共計9人，依違反護照條例、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，鄭、賴2嫌經法院裁定羈押。

國際科提醒，買賣我國護照違反我國「護照條例」，最高可處7年徒刑，若有民眾將護照交付他人或謊報遺失供人冒名使用，最高亦可處7年徒刑並科處70萬元罰金，切勿以身試法。

涉嫌收取護照的沈姓、林姓男子被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

犯罪集團收購護照的廣告。（刑事局提供）

涉嫌收取護照的賴姓男子被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法