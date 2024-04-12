女歸化台灣與中國前夫聯手 賣台灣護照供冒用進出歐洲

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2024/04/12 11:13

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕去年10、11月，多本台灣護照被不明中國籍人士冒用出入歐洲地區，檢警調查，中國籍何姓男子與歸化台灣的鄭姓前妻聯手，並吸收台灣人，收購台灣護照，再轉手販賣，讓不明中國籍人士冒用出入歐洲地區。宜蘭地檢署今（12日）偵結，依違反護照條例、組織犯罪條例等罪嫌，起訴何男、鄭女等共5人，並依違反護照條例起訴5名出賣護照的台灣人，其餘出賣護照者，另案偵辦。

宜蘭地檢署日前接獲警政署刑事警察局通報國際情資，轄內多本台灣護照於去年10月、11月間，被不明中國籍人士冒用出入歐洲地區並遭查獲，研判有跨國人蛇集團不法利用台灣護照在全球110個國家享免簽入境待遇，從事偽變造或冒用我國護照隱匿真實身分蒙混不法入出境。

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宜檢主任檢察官陳怡龍指揮刑事局、宜蘭縣警察局共組專案小組，3月搜索鄭女、賴姓嫌犯宜蘭縣住處，並拘提鄭姓、賴姓嫌犯到案，嗣再擴大偵辦，陸續拘提傳喚池姓、林姓嫌犯及其餘共犯到案，中國籍人士何男則未到案。

檢察官偵訊後，認定何姓、鄭姓、賴姓嫌犯涉犯組織犯罪條例第3條第1項前段之發起犯罪組織及護照條例第29條第1款之買賣護照等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告分別諭知3萬元、5萬元金額交保候傳，全案今天偵查終結提起公訴，並請法院就相關嫌犯從重予以量刑。

宜檢呼籲，買賣我國護照為重罪，除造成各國國境管制漏洞外，有心人士持用不法取得我國護照入境歐洲地區，動機亦恐有危害國安目的，破壞我國長期經營優質世界公民形象，依我國護照條例規定，最高可處7年有期徒刑，並可另科處70萬元罰金，民眾切勿以身試法。

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