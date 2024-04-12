好大膽！不肖旅客二度走私活甲蟲397隻 檢疫人員機警識破移送法辦
2024/04/12 12:29
〔記者楊媛婷／台北報導〕有不肖劉姓旅客二度蓄意自馬來西亞、日本私運活體甲蟲397隻，試圖透過走私空運某取暴利，該旅客闖關桃機時，被農業部防疫檢疫署桃園分署檢疫人員識破，偕同財政部關務署台北關查獲，對該名旅客開罰外，也因甲蟲屬於植物有害生物，該旅客也移送司法機關偵辦，最重可處3年以下徒刑。
近年甲蟲熱興起，也讓部分走私客透過隨身與托運行李途徑私運意圖闖關，防檢署表示，劉姓旅客就是透過該途徑二度走私甲蟲，4月時首度自馬來西亞私運時，還同時準備死昆蟲標本，意圖藉由主動申報檢疫，再取得免檢疫證明後，另外將藏匿在行李箱內的活體甲蟲運入境內，檢疫人員憑著平常的職業敏感度，協請海關執行指定查驗，識破該名不肖人士計謀，破獲私運活體甲蟲1批、共254隻，時隔數日後，劉姓旅客又從日本故技重施再度私運活甲蟲意圖闖關，又再度查獲走私活甲蟲1批、143隻。
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防檢署表示，輸入活昆蟲屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入之有害生物，一旦入侵，將嚴重危害台灣農業生產安全及影響生態平衡；呼籲出國民眾切勿擅自違法攜入，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。
防檢署重申，將會同關務署加強邊境檢疫，並持續強化查驗措施，請民眾勿心存僥倖，倘擅自或漏未申報輸入動植物檢疫物，一經查獲必定依規定裁處。